南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

南投縣某國小棒球教練，涉嫌對小球員猥褻、性侵，時間長達18年以上、22名學童受害。遭南投地檢署依妨害性自主起訴，南投地院言詞辯論終結，依加重強制性交、加強強制猥褻等罪名，判處7年6月到7月不等、合計68個有期徒刑，合併應執行13年。

學生家長出面檢舉，這名教練在南投縣某國小擔任教師，並兼任學校棒球隊教練，利用執教機會，長期對小球員長期猥褻甚至性侵，檢察官吳慧文指揮南投警分局組成專案小組，今年2月到教練家中、辦公室搜索，並拘提到案。

檢方認為，教練犯罪嫌疑重大，有湮滅證據及勾串證人，並反覆實行同一犯罪行為，向法院聲請羈押獲准。

南投地檢署今年6月偵查終結，認為教練18年間對22名被害少年共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等罪嫌提起公訴。南投縣教育處強調相關性平調查已完成，對教練終身解聘、永不任用。

9月底全案言詞辯論終結，教練再度聲請停止羈押，法官裁定，認為教練他已坦承犯行，准予停押，但須交保證金30萬元，並限制居住在台南市住處；禁止對被害人或家屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤；禁止無正當理由接近被害人住居所、學校、工作場所100公尺。

南投地院今天判決，這名教練身為教師，為逞私慾，不顧少年心靈的和人格發展健全，侵害少年的性自主權，甚至持續到國、高中階段，時間橫跨18年多，被害人數和次數眾多。