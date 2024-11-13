快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聽新聞
0:00 / 0:00

見女同學泥醉離開後返回乘機性侵 刑事判3年2月 民事判賠50萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

柳姓男子趁女同學喝醉，無力抗拒時性侵她，被依乘機性交罪判刑3年2月。女同學身心受創，前往身心科看診，向柳男求償精神慰撫金100萬元。基隆地院審理後，指女子在無憂年華遭性侵，內心驚恐非短時間能弭平，判柳男賠償50萬元。全案可上訴。

判決指出，柳男前年4月25日晚上到女同學家中，和女同學及她的2名女性朋友喝酒聊天。女同學和1名女子喝醉後進房休息，柳男和另1名女子隔天凌晨一起離開，但柳男後來又折返女同學家中。

柳男把手伸入女同學的女性朋友內衣中，撫摸胸部並親吻她，接著要將她的褲子脫下時，這名女子和朋友都醒來，但因酒醉無力反抗，兩人只能緊拉女子的褲子，才讓柳男性侵未遂。柳男後來又把女同學從房間抱到客廳，並把生殖器插入女子陰道性侵得逞。

檢方偵查後，依妨害性自主罪嫌起訴柳男。基隆地方法院審理後，分依乘機性交罪未遂，處柳男有期徒刑1年6月；另犯乘機性交罪處有期徒刑3年2月。應執行有期徒刑4年。

被害女子向柳男提起刑事附帶民事訴訟，她遭柳男性侵心靈受創，必須前往身心科看診，求償100萬元。柳男答辯，目前沒有清償能力。

法官審理後指出，柳男趁被害女子陷入泥醉狀況，難以抗拒時脫下她的褲子性交得逞。柳男欠缺尊重女性身體自主權觀念，恣意侵害女子身體與意志自由，導致身心受創，應負賠償責任。

法官審酌兩造學歷、財力、資力，兼衡被害女子在無憂年華遭性侵，在心智發展、人格養成產生的負面印記，內心驚恐非短時間能弭平，請求精神慰撫金以50萬元為適當，尚屬公允而有理由，逾此範圍則屬過高，不應准許。

柳姓男子趁女同學喝醉，無力抗拒時性侵她，刑事部分被依乘機性交罪判刑3年2月，民事部分判柳男賠償50萬元。聯合報系資料照片
柳姓男子趁女同學喝醉，無力抗拒時性侵她，刑事部分被依乘機性交罪判刑3年2月，民事部分判柳男賠償50萬元。聯合報系資料照片

基隆 性侵 朋友

延伸閱讀

「甄嬛傳」安陵容驚爆險遭性侵！9歲被抱走一輩子陰影

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬 憲哥：律師會處理

選秀男星驚爆性侵12歲少女被判刑！ 經紀公司發聲了

已婚男演員台南拍戲 偷吃人妻女星判賠30萬

相關新聞

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

南投縣某國小棒球教練，涉嫌對小球員猥褻、性侵，時間長達18年以上、22名學童受害。遭南投地檢署依妨害性自主起訴，南投地院...

見女同學泥醉離開後返回乘機性侵 刑事判3年2月 民事判賠50萬元

柳姓男子趁女同學喝醉，無力抗拒時性侵她，被依乘機性交罪判刑3年2月。女同學身心受創，前往身心科看診，向柳男求償精神慰撫金...

人妻下海「暈船」2常客 誇對方一天3次氣炸老公

杜姓人妻為賺錢養家下海陪酒，卻「暈船」洪姓、翁姓兩位常客，接連跟洪、翁兩人交往，杜女周姓丈夫發現後，見妻子誇讚對方功夫好...

嘉義水上情殺案 法院裁定王姓凶嫌羈押禁見

嘉義縣水上鄉2名男子疑因感情糾紛，在網路上互嗆、相約談判，34歲王男與33歲陳男爆發口角，王男涉嫌持刀猛刺陳男，陳男因傷...

高雄情色大樓美容坊被抄 2男剛完事..收費方式曝光

高雄七賢二路知名的住商大樓，今年7月被警方查獲暗藏春色，當場逮到2名女服務生與兩名男性嫖客，消費方式為「半套」2小時16...

66歲翁性侵弱智女學生害她狂撕內褲 DNA留雙乳賴不掉得蹲牢

桃園66歲男子何興南利用有自閉症、智能障礙的女學生放學獨自等車，以零食誘惑她到公廁內指侵，因女學生反抗，改到公園鞦韆上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。