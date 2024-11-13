見女同學泥醉離開後返回乘機性侵 刑事判3年2月 民事判賠50萬元

柳姓男子趁女同學喝醉，無力抗拒時性侵她，被依乘機性交罪判刑3年2月。女同學身心受創，前往身心科看診，向柳男求償精神慰撫金100萬元。基隆地院審理後，指女子在無憂年華遭性侵，內心驚恐非短時間能弭平，判柳男賠償50萬元。全案可上訴。

判決指出，柳男前年4月25日晚上到女同學家中，和女同學及她的2名女性朋友喝酒聊天。女同學和1名女子喝醉後進房休息，柳男和另1名女子隔天凌晨一起離開，但柳男後來又折返女同學家中。

柳男把手伸入女同學的女性朋友內衣中，撫摸胸部並親吻她，接著要將她的褲子脫下時，這名女子和朋友都醒來，但因酒醉無力反抗，兩人只能緊拉女子的褲子，才讓柳男性侵未遂。柳男後來又把女同學從房間抱到客廳，並把生殖器插入女子陰道性侵得逞。

檢方偵查後，依妨害性自主罪嫌起訴柳男。基隆地方法院審理後，分依乘機性交罪未遂，處柳男有期徒刑1年6月；另犯乘機性交罪處有期徒刑3年2月。應執行有期徒刑4年。

被害女子向柳男提起刑事附帶民事訴訟，她遭柳男性侵心靈受創，必須前往身心科看診，求償100萬元。柳男答辯，目前沒有清償能力。

法官審理後指出，柳男趁被害女子陷入泥醉狀況，難以抗拒時脫下她的褲子性交得逞。柳男欠缺尊重女性身體自主權觀念，恣意侵害女子身體與意志自由，導致身心受創，應負賠償責任。