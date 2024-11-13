快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

人妻下海「暈船」2常客 誇對方一天3次氣炸老公

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

杜姓人妻為賺錢養家下海陪酒，卻「暈船」洪姓、翁姓兩位常客，接連跟洪、翁兩人交往，杜女周姓丈夫發現後，見妻子誇讚對方功夫好，氣得對洪、翁兩人各求償50萬元；一、二審法院審理後，認為洪男明知杜女已婚仍與她交往，判賠15萬元，翁男不知情判免賠。不得再上訴。

判決指出，杜女和周男2020年結婚，兩人育有1名子女，杜女為了養家，到某酒店擔任女陪侍，接連認識洪姓、翁姓兩位常客。

去年3月間，因洪男、翁男多次到酒店點檯，杜女因此「暈船」，從去年3月間就背著老公與兩人交往，還會將洪、翁兩人對她的好分享給閨密知道。

後來杜女的周姓丈夫偶然看到杜與閨密對話紀錄，發現杜不僅請閨密找面相老師卜算她與洪男的感情，杜還誇讚洪男床上功夫了得，「他一天三次以上」、「除非後面射不出來才會暫停」，更直接表明「交往半年多，上床次數約6、7次」、「他把我捧在手掌心上」。

至於另名翁男，杜女也誇讚有加，稱翁「我跟他在一起可以學到很多東西」、「他是我的老師也是情人」、「怎麼辦，我真的比較喜歡東東」，閨密追問兩人有沒有發生關係，杜也坦承「都在家比較多，他家」，「跟他交往1個多月」。

周男發現杜女下海陪酒後卻暈船2名常客，氣得將杜與閨密的對話截圖，到法院對洪男、翁男提告，各求償50萬元。

洪男挨告喊冤，稱他只是應酬按每小時付1500元給杜女，並未跟她有任何關係；翁男則反駁，稱他與杜女只是單純消費關係，根本不知道杜女已婚。

高雄地院審理時，洪男坦承知道杜女已婚，法官依據杜女與閨密對話時間，杜與洪男交往時，仍處於已婚狀態，洪已侵害周男配偶權，判賠15萬元。至於翁男，法官考量一般人到酒店消費，不會先詢問女陪侍有無結婚生子等破壞氣氛的問題，認定翁不知杜女已婚，判他免賠。

周男、洪男不服判決均上訴，高雄高分院審理後，合議庭認定洪男明知杜女已婚仍與她交往，仍維持一審見解，判賠15萬元，翁男部份維持免賠，全案定讞，不得再上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

丈夫 結婚 酒店

延伸閱讀

婆婆每月給5千 要求天天煮給6長輩…人妻靠一招反擊

上海人妻誕黑皮膚男嬰！否認出軌「沒去過非洲」 專家曝真相

人妻模特申才恩Cosplay《劍星》服裝！側邊開衩到胸還原度極高

已婚男演員台南拍戲 偷吃人妻女星判賠30萬

相關新聞

人妻下海「暈船」2常客 誇對方一天3次氣炸老公

杜姓人妻為賺錢養家下海陪酒，卻「暈船」洪姓、翁姓兩位常客，接連跟洪、翁兩人交往，杜女周姓丈夫發現後，見妻子誇讚對方功夫好...

嘉義水上情殺案 法院裁定王姓凶嫌羈押禁見

嘉義縣水上鄉2名男子疑因感情糾紛，在網路上互嗆、相約談判，34歲王男與33歲陳男爆發口角，王男涉嫌持刀猛刺陳男，陳男因傷...

高雄情色大樓美容坊被抄 2男剛完事..收費方式曝光

高雄七賢二路知名的住商大樓，今年7月被警方查獲暗藏春色，當場逮到2名女服務生與兩名男性嫖客，消費方式為「半套」2小時16...

66歲翁性侵弱智女學生害她狂撕內褲 DNA留雙乳賴不掉得蹲牢

桃園66歲男子何興南利用有自閉症、智能障礙的女學生放學獨自等車，以零食誘惑她到公廁內指侵，因女學生反抗，改到公園鞦韆上，...

送貨員見雪乳妹獨行 竟伸手摸「車頭燈」下場曝　

桃園吳姓送貨員今年6月間午後，行經龍潭區村間小道時，見對向雪乳妹獨行，認有機可乘，騎車經過時，趁正妹不及抗拒，竟伸出手碰...

台偷拍盛行 檢警：源頭難抓

台中地檢署偵破創意私房、ＳＣＰ及ＯＡＴ等非法兒少性影像網站，全台至少八六三人受害；檢警揪出陳姓補教老師等多名偷拍者，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。