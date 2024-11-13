台偷拍盛行 檢警：源頭難抓

檢警查獲陳姓補教老師藏在芳香劑內的微型攝影機。記者曾健祐／翻攝 台中地檢署偵破創意私房、ＳＣＰ及ＯＡＴ等非法兒少性影像網站，全台至少八六三人受害；檢警揪出陳姓補教老師等多名偷拍者，發現國內偷拍文化盛行，有些人「看久了就成為偷拍者」。

檢警指出，南韓曾發生國際矚目的「Ｎ號房」偷拍性影像犯罪事件，國內有相同性癖好族群者，以創意私房等暗網流竄甚至仿效，會員為交流、分享圖像，不擇手段四處偷拍，把性影像當成商品建檔、販售，有些被害人還會遭肉搜，盜用生活照當廣告。

偷拍者犯罪模式從誘騙十六至十八歲少女自拍猥褻影像，到四處架設針孔偷拍民眾如廁畫面都有，有女子去小吃店、桌遊店上廁所就春光外洩，影像還被當成商品在暗網販售。

檢警今年七月搜索拘提四百多名犯嫌，除了持有性影像者，溯源後又抓到數名偷拍者，有人「看久了就成了偷拍者」，上網交流也藉此賺錢，更助長國內偷拍文化。

由於還有許多買受者、性影像持有者未查獲，對當事人仍有危害，檢方持續擴大掃蕩，並研判大量買受者中勢必有「隱藏的拍攝者」，溯源後果然再抓到陳姓補教老師。

檢方說，陳九年來不斷偷拍女學生，類似犯罪有網路屏障，外界難突破，靠大規模深掘之後才終於查獲。

有檢警認為，性影像犯罪危害程度不亞於毒品、詐欺，兒童只是上個補習班竟遭偷拍，對當事人和家長都是巨大傷害；國內在防治類似犯罪仍無具體計畫，應投入更多辦案量能。