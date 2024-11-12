針孔藏在這！破創意私房掃蕩全台會員 女檢溯源不手軟斷偷拍魔路

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破創意私房、SCP及OAT等非法兒少性影像網站，經查全台少863名成年、未成年男女受害，檢警都驚訝國內偷拍文化盛行，在外地上個廁所就遭竊錄，檢方從大規模掃蕩性影像持有會員，又抓到陳姓補教老師多人偷拍源頭。

台中地檢多波偵辦創意私房、SCP及OAT性影像社群，發現犯罪模式除誘騙16歲至18歲少女自拍猥褻影像，到四處架設針孔偷拍民眾如廁畫面都有，有女子去小吃店、桌遊店上個廁所，春光通通外洩，影像還被當成商品在暗網販售。

檢警觀察，偷拍文化、性影像犯罪在鄰近的韓國十分猖獗，包括N號房等國際矚目案，而有相同性癖好族群在台灣也以創意私房等暗網流竄甚至仿效，會員為交流、分享，為取得來源不則手段四處偷拍，把性影像當成商品建檔、販售，甚至外型亮眼被害人還會遭肉搜，盜用其生活照當廣告。

檢警直言，不少性影像會員都是「看久了就成了偷拍者」，中檢7月大搜索拘提的400多名被告，除了大量的性影像持有者，經向上溯源再抓到數名偷拍者，顯見在供需法則下性影像犯罪逐漸猖獗。

檢察官陳祥薇指出，自偵破創意私房案時她即意識到其餘買受者、性影像持有者同樣具相當危害性，縱使嫌疑人高達數百名，她仍堅持要擴大掃蕩、全面清查，讓每一個非法購買性影像被告都清楚認知嚴重性。

除此之外，大量買受者中勢必有「隱藏的拍攝者」，檢警把握住僅有一的絲線索溯源，才抓到陳姓補教老師，並遏止他9年來不斷偷拍女學生的離譜行徑，加上類似犯罪有網路屏障，自外界難突破，更得靠大規模深掘查緝。

有檢警也認為，性影像犯罪危害程度不亞於毒品、詐欺，有兒童只是去上個補習班竟遭偷拍，家長錯愕又心痛，但國內在防治類似犯罪仍無具體專案性質計畫，應投入更多辦案量能正視。

檢警查獲陳姓補教老師放在浴室的寶特瓶微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝 檢警查獲陳姓補教老師放在浴室的寶特瓶微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝 檢警查獲陳姓補教老師藏在芳香劑內的微型攝影機。記者曾健祐／翻攝