30人受害！創意私房北市狼師偷拍女學生9年上傳社群 檢起訴求刑15年

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破創意私房性影像網站，從大量會員中抓到台北市陳姓補習班老師，驚覺他利用教職9年來對國小、國中女學童偷拍，或假借試用豐胸產品竊錄女同事，共釀30人受害，偵結依兒童及少年性剝削防制條例起訴他，求刑15年。

起訴指出，陳男（40歲）2015年起擔任台北市某補習班老師，2019年起還會去某國小當代課老師，卻利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

檢方查，陳還會在班上向女同事、女老師推銷類似電療儀器的豐胸產品，並佯稱立即見效講的天花亂墜，要多名被害人直接在補習班倉庫內試用，未料早就在裡面以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

另外，陳擔任代課老師期間，邀班上學生自費到宜蘭2天1夜，或是到台中各地旅遊等機會，但提前在民宿廁所內架監視器竊錄；2021年至2023年間又3度約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍。

檢方統計，陳男偷拍人數30名女子，包括25名未成年人，陳還將偷拍影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享。

中檢因偵辦創意私房案主嫌「老馬」，循線發現陳男也是會員且多次上傳影片，今年7月16日搜索陳男住處、學校等地，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器。

檢方訊時，陳男均坦承不諱表示，直到被查獲當天仍擔任補習班老師；檢察官也找到30名成年、未成年被害女子加以指證，扣案物也有大量性影像，偵結依兒童及少年性剝削防制條例等起訴他。