南投男創OAT性影像群組 肉圓、牛肉麵店淪針孔偷拍現場

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破非法兒少性影像SCP群組後，發現南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，黃專挑當地小吃店女廁架針孔，其餘同夥則挑公園女廁、桌遊店偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害，檢方依兒少性剝削等重罪起訴5人。

中檢2023年破獲社群Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員另起爐灶，同年10月再成立「OAT」暗網，直到今年4月成員內鬨、私下盜賣，又轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃男（32歲）在TG上暱稱「AW」，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，還將影片剪輯命名為「阿銀」、「藝術家」系列，4年來偷拍多達236名女性，當中包括16名未成年女子。

廖男（25歲）2022年起在新北中和1處公園用手機偷拍女子如廁，後於TG社群以暱稱「小丑」並四處搜集偷拍影像分別製成「倪霸」、「青山」系列，共419名女子受害，包括4名未成年。

張男（24歲）2022年11月間在台中某桌遊店廁所內，將微型攝影機放在雜物堆中，短短1個多月偷拍100名成年女子還製成「小勃」系列，張並以暱稱「可達鴨」在TG群組；李男（25歲）以暱稱「Lou John」將交換所得77名女子性影像。

檢方統計，黃、廖、張及李，前後將偷拍、交換的性影像上傳SCP、OAT網站及群組，一共獲利73萬6591元；其中廖、張為了隱匿所得，在找來江男（32歲）提供冷錢包，轉入2人獲得的泰達幣。

中檢今年7月8日發動搜索，就黃男等5人搜索，查扣手機、電腦、硬碟及微型攝影機等犯罪工具，將黃男、廖男向法院聲押獲准。

檢方也找到32名被害女子，均指認自己就是遭偷拍當事人，另自黃男手機也發現OAT隱蔽登入系統操作流程，經鑑識還原也有招募會員、性影像販售紀錄，足以證明其自創OAT群組，其餘共犯也有大量性影像、交易紀錄。