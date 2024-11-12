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盲胞理事長性侵女盲胞 完事說「妳一定會回味無窮」重判7年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某社團法人理事長、重度視障的邱姓男子，被控藉出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，了事後說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。邱辯無罪，台北地院審理，依對身體障礙之人犯強制性交罪判邱有期徒刑7年2月。可上訴。

刑法規定，對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑；邱本身視障，性侵同樣為盲胞的女子，現實中罕見。

邱與被害女子曾為盲人按摩站的同事，2人也是教會教友，被害人因視障無法順利租屋，向邱短期分租邱台北市大安區的工作室，2023年4月10日起，被害人睡工作室1樓按摩床，邱睡工作室2樓。

被害女子本來與邱約訂暫住3個月，但因故未覓得住所，商請續住，約好2023年10月15日就搬離，但屆時她覓屋還是不順，10月14日又向邱表示要再續住，邱知道她無處容身，起意性侵。

檢方指控，邱當天與被害人交談結束，強行親吻她的嘴，並掀開她上衣撫摸、搓揉胸部，被害人藉口尿遁躲進廁所30分鐘後，以為邱已回房睡覺，躺上按摩床，結果邱卻裸身壓在她的身上性侵直到射精。

法院審理，邱坦承親吻被害人的嘴唇、搓揉她的胸部，但辯稱是兩情相悅，沒有違反女方的意願。

被害人證稱，邱是職訓時認識的朋友，有教友關係，搬進邱的工作室前，跟邱從來沒有曖昧關係、沒有親密接觸；她說，案發時她向邱求情「理事長，我現在快要尿出來了，假如你再不讓我離開這個按摩床去廁所，我等一下尿出來，後面就是你來收拾」。

被害人證稱，邱性侵時一邊碎念說她情緒不良、不知道男歡女愛的快樂，她是單身，從來都沒有性經驗，邱事發後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，隔天她打110電話報案。

法官認為，被害人警詢、偵查、審理中證述一致，無任何矛盾或瑕疵，佐以被害人提出的傷單等旁證、她內褲驗出的檢體，確認邱性侵。

判決說，邱知悉被害人無處容身，以強暴方式強制性交，惡性甚鉅，犯後否認犯行，且未與被害人和解，考量邱犯罪動機、其從事按摩業、擔任公益團體理事長，依法判決。

台北市某社團法人理事長、重度視障的邱姓男子，被控藉出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，了事後說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。示意圖。記者陳正興／攝影
台北市某社團法人理事長、重度視障的邱姓男子，被控藉出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，了事後說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。示意圖。記者陳正興／攝影

性侵 按摩 視障

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