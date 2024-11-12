人神共憤！11歲女被生父賣作「雛妓」 遭鹽酸灌喉嚨變啞…下場悲慘
1名11歲女童，被親生父親賣作「雛妓」，1年後被救出時已神智不清；更離譜的是，女童因為哭叫，被對方用鹽酸灌喉嚨，無法再正常說話及進食，雙腿更幾乎被打斷。最終女童父親被捕判監禁8年，母親則帶著女童離開。然而30年過去，母女相依為命，只能依靠老年津貼及殘障、中低收入過日子，令人哀傷。
11歲女童被父親賣作雛妓 遭非人對待
有傳媒人於媒體講述這段悲慘故事。台東11歲女童「小雲（化名）」，在母親外出工作時，被親生父親賣到北港當「雛妓」。其間因為「小雲」哭叫，被對方用廁所的鹽酸灌進喉嚨，差點沒命，但從此不能正常說話和進食，雙腿也幾乎被打斷。
1年後，12歲的「小雲」終被警察救出，卻已經「恍神」。父親事後被捕，判監禁8年，母親則帶小雲離開。
獸父被捕 母女相依為命生活困苦
30多年過去，現年45歲的「小雲」與70多歲母親住在台東1間鐵皮屋，相依為命，依靠老年津貼、殘障，中低收入，1萬多度日。而「小雲」牙齒全沒，只剩幾顆假牙，且因為食道和口腔黏膜失去正常功能，只能直接吞嚥無法咀嚼，身體不能正常吸收，體重只有30多公斤。
雖然生活困苦，但「小雲」未有自暴自棄，總是帶着笑臉，憶述小時候悽慘經歷時，「眼角紅了，但很快又露出笑容」。目前有一群愛心人士，想幫「小雲」母女重建房屋添購家具，希望幫她重過新生。
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文章授權轉載自《香港01》
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