他被女上司「脫內褲性侵」憂被揶揄、舉證困難 網：別因性別不敢吐實

一名男網友時常被女上司性騷擾，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage 「她直接把我的褲子和內褲拉到腳底，我差點叫出來，她說我不照做就會被炒魷魚，我停止了反抗」，一名男網友在論壇透露被女上司性侵，原PO更指出該名女上司之前就常對他施以言語和肢體的性騷擾，他每每回想被性侵的場景，都感覺身心靈遭受嚴重打擊，而原PO也因女對男性侵的情況少見擔心被揶揄，認為舉證似乎困難。

原PO在Dcard以「被女上司性侵」為題發文表示，他有一天早上被女上司叫到辦公室，還被命令脫下褲子，他抗拒之外還質問對方脫褲子的理由，對方僅表示辦公室不會有其他人進來，希望原PO放心。

他不肯聽從女上司的指示，但對方卻伸手將原PO的褲子和內褲往下拉到腳底，女上司以「不照著做會資遣你」作為威脅，他只好停止反抗。過程中原PO覺得很噁心，都閉著眼睛，事後女上司對他說，「如果你敢說出去你就準備吃自己」。

種種顧慮掠過原PO的腦中，他擔心檢舉女上司會被同事、家人揶揄竟然被女性性侵，也困惑男性被性侵舉證是否較困難，更指出自己因為覺得髒回家就馬上洗澡，擔心因此就沒證據了。原PO也試著回想女上司辦公室有無監視器，但又認為對方會動手腳。

原PO也透露，早在女上司性侵他之前，她就會有一些摸頭、拍肩膀、拍屁股的動作，也常常開讓原PO不舒服的玩笑，像是詢問性器大小和多久自慰一次，即使工作上的訊息聯絡，女上司也會傳露骨的字句，就算原PO隨便打發還是不間斷地傳。

但是有不少網友質疑這篇文章是「創作文」，對此原PO回應，「我沒有這麼會編故事，也沒必要做這種吃力不討好的事情，我的個性就是唯唯諾諾比較沒主見的人，所以事情當下沒有做出行動是我的不對，你們不相信我的遭遇我能接受，你們就打個『創』就好，但是請不要留言對我人格攻擊，果然我的顧慮是對的如果這件事被揭露，每次出庭都要被傷害一次，還要被別人閒言閒語，那麼我還是吞下這件事吧，接下來我會向公司提出離職」。

不過還是有網友鼓勵他報警，「如果是真的一定要報警，留言區一定是不一樣的風向，不要因為自己的性別而造成不敢說實話」、「真的趕快去報警，不然怕你（被）反咬一口。你要想男生也是有可能被性侵這個想法，心靈創傷就去心理諮商」、「一定要提告」、「沒有其他工作選擇權了嗎？為什麼要讓別人侵犯你的身體呢？勇敢一點報警離職！決定權永遠在於自己，想要過怎麼的人生都是要靠自己努力的，加油！勇敢一點」。