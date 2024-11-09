台中恐怖鹹酥雞老闆硬上少女還偷拍 恫嚇抓回家鎖起來

台中陳姓鹹酥雞店老闆玩手遊認識15歲國中少女，約回家3度硬上、2度偷拍性交過程，怕被查還刪對方手機訊息，並恐嚇她說「去妳學校找妳」、「把妳抓回家鎖起來」；法院以陳侵害少女身心，依兒童及少年性剝削防制條例等6罪判他7年10月，可上訴。

檢警調查，陳男（24歲）今年4月初透過網路遊戲認識少女，同月21日就約對方回家並違反她意願硬上得逞，他事後怕遭追查，當晚又強行刪除少女手機對話紀錄。

同月27日，陳再次對少女硬上過程還惡劣用手機偷拍，他為控制對方不對外聲張，還傳訊恐嚇說「我可以去妳家妳學校找妳」；後來於5月5日再度對她硬上、偷拍，當晚又恫稱「禮拜日妳別求饒」、「找到妳就把妳抓回家鎖起來」，少女不堪對待報警提告。

台中地院審理時，陳男均坦承不諱，與少女指證相符，並有數位鑑識還原的手機對話、畫面等可佐證。陳的辯護人提精神抗辯，主張陳男曾赴精神科就醫，應有刑法第19條減刑適用。

法院查，陳2019年曾因焦慮、憂鬱就醫，但其自稱之後就沒再接受治療，況且陳為規避查緝，還知道要刪除和少女對話，顯然意識清楚、思慮縝密，對自己違法一事有清楚認知，不採信其辯詞。

法院審酌，陳男為滿足性慾對少女硬上、偷拍，嚴重侵害她人格身心健全，其犯後雖坦承但沒有和解。