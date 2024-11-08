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國中狼師對女同事伸狼爪丟教職 桃市教育局：終身不聘
桃園市北區某國中驚傳男老師趁暑期到校加班，辦公室內無他人在場機會，對鄰座女老師伸狼爪，三度摸大腿襲胸，還將手伸進褲內摸屁股的猥褻事件，桃園市教育局回應，涉案師案發後已停聘，將待校方完成調查依教師法規定予以解聘。
教育局表示，事件發生後，為保護受害女老師，局裡包括學輔校安室、國中教育科等單位立刻協助處理，經學校教師評審委員會審議通過，先將涉案師暫時予以停聘，靜候司法調查。
由於涉案師觸犯教師法第14條1項5款「經學校性別平等教育委員會或依法組成之相關委員會調查確認有性騷擾或性霸凌行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要。」今年4月經該國中教師評審委員會決議予以解聘，且終身不得聘任為教師；涉案師目前為停聘狀態，將待學校調查程序補正完備後，依法核予解聘。
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