國中狼師對女同事伸狼爪丟教職 桃市教育局：終身不聘

桃園市北區某國中驚傳男老師趁暑期到校加班，辦公室內無他人在場機會，對鄰座女老師伸狼爪，三度摸大腿襲胸，還將手伸進褲內摸屁股的猥褻事件，桃園市教育局回應，涉案師案發後已停聘，將待校方完成調查依教師法規定予以解聘。

教育局表示，事件發生後，為保護受害女老師，局裡包括學輔校安室、國中教育科等單位立刻協助處理，經學校教師評審委員會審議通過，先將涉案師暫時予以停聘，靜候司法調查。