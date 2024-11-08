快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

台東五星飯店傳男旅客裸泡SPA 女員工整理看光光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一家五星飯店遭住宿旅客PO文抱怨，全家泡湯時，男家屬欲使用SPA，女清潔人員無預警闖入，裸體被看光，且飯店處理消極，直言出遊被掃興。飯店今天回應澄清女員工整理SPA置物櫃，未注意客人還在使用，將加強教育訓練，並對發生此事件致歉。

飯店表示，不管男、女湯都有特別設計過動線，不會直接走進泡湯裡面。當天女員工在置物櫃裡整理毛巾等衛生工作，突然男客人走進置物櫃拿東西，才造成這次的誤會；泡湯區的設計是ㄇ字形，再加上還有一道門簾，另外還規定只要有客人在泡湯，員工不能進去裡面。對於這次事件飯店表示歉意，未來會加強員工訓練，以及泡湯區的規畫改變。

一名女網友在臉書發文抱怨指出，日前到台東出遊，入住一家知名五星級飯店，全家享受泡湯，同行男家屬在使用SPA時，有1名女清潔人員無預警闖入，裸體被看光光，隔天向飯店經理反應，僅獲口頭道歉和承諾加強員工訓練的答覆，讓她傻眼當場拒收飯店致贈的小禮物，全家出玩的好心情都沒有了。

原PO還認為身為一家五星飯店，基本管理及處理方式讓人不難以接受。不少網友紛紛留言「兩性平等，男性也要被尊重」、「上廁所打掃阿姨直接闖進來打掃，大家都習以為常，要是男清潔員進女廁打掃，恐怕就被說成性騷、偷窺」、「無論湯池、泳池或廁所，使用及清潔都必須立牌清楚，讓彼此都有準備」。

台東一家五星飯店遭住宿旅客PO文抱怨，全家泡湯時，男家屬欲使用SPA，女清潔人員無預警闖入，裸體被看光，且飯店處理消極，直言出遊被掃興。圖／民眾提供
台東一家五星飯店遭住宿旅客PO文抱怨，全家泡湯時，男家屬欲使用SPA，女清潔人員無預警闖入，裸體被看光，且飯店處理消極，直言出遊被掃興。圖／民眾提供
飯店今天回應澄清女員工整理SPA置物櫃，未注意客人還在使用，將加強教育訓練，並對發生此事件致歉。圖／民眾提供
飯店今天回應澄清女員工整理SPA置物櫃，未注意客人還在使用，將加強教育訓練，並對發生此事件致歉。圖／民眾提供

SPA 飯店

延伸閱讀

退休生活好狂！日本75歲爺移居離島 自己開怪手整地、蓋房子

被逮還哭窮！「全台最大黃牛」夫妻檔爽住五星飯店、吃大餐 豪奢生活曝光　

男童手臂卡SPA池排水孔溺水致腦病變 物業改判賠611萬元

日本滑雪／度假必看！精選5家必住長野飯店，附溫泉、SPA，讓肌肉痠痛全都一掃而空

相關新聞

國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

國道3號南下28.5公里今天上午11時30分，在碧潭隧道路段發生貨櫃車翻覆意外，目前三線道全部受阻路段，導致南下3線車道...

「黑鳶守護者」猛爆性肝炎離世 大腸癌四期化療開刀前還寫計畫書

基隆鳥會理事長沈錦豐長期致力生態保育，拍攝、守護老鷹長達20多年，罹患大腸癌第四期，因猛爆性肝炎昨天病逝，生態人士震驚。...

台東五星飯店傳男旅客裸泡SPA 女員工整理看光光

台東一家五星飯店遭住宿旅客PO文抱怨，全家泡湯時，男家屬欲使用SPA，女清潔人員無預警闖入，裸體被看光，且飯店處理消極，...

快改道！ 國3南下聯結貨櫃車側翻覆 碧潭隧道暫時封閉

高速公路局表示，今天上午11時33分，在國道3號南向28.5公里處碧潭隧道內，發生聯結貨櫃車側翻覆事故，占用全線車道，暫...

影／國1泰山段4車連環撞火燒車 為何追撞？警曝原因

國道1號北向泰山路段今天上午發生4車追撞引發火燒車、2人輕傷的事故，經初步調查疑因大貨車未注意車前狀態並保持安全距離釀成...

外籍遊客武嶺追星「車停路中央落跑」 合歡山大塞車引公憤

秋季是登山季節，合歡山車潮增加，停車亂象增加。縣議員蘇昱誠今天表示，有外籍遊客上山因塞車不想等候，直接將轎車停在路中央，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。