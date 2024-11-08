台東五星飯店傳男旅客裸泡SPA 女員工整理看光光
台東一家五星飯店遭住宿旅客PO文抱怨，全家泡湯時，男家屬欲使用SPA，女清潔人員無預警闖入，裸體被看光，且飯店處理消極，直言出遊被掃興。飯店今天回應澄清女員工整理SPA置物櫃，未注意客人還在使用，將加強教育訓練，並對發生此事件致歉。
飯店表示，不管男、女湯都有特別設計過動線，不會直接走進泡湯裡面。當天女員工在置物櫃裡整理毛巾等衛生工作，突然男客人走進置物櫃拿東西，才造成這次的誤會；泡湯區的設計是ㄇ字形，再加上還有一道門簾，另外還規定只要有客人在泡湯，員工不能進去裡面。對於這次事件飯店表示歉意，未來會加強員工訓練，以及泡湯區的規畫改變。
一名女網友在臉書發文抱怨指出，日前到台東出遊，入住一家知名五星級飯店，全家享受泡湯，同行男家屬在使用SPA時，有1名女清潔人員無預警闖入，裸體被看光光，隔天向飯店經理反應，僅獲口頭道歉和承諾加強員工訓練的答覆，讓她傻眼當場拒收飯店致贈的小禮物，全家出玩的好心情都沒有了。
原PO還認為身為一家五星飯店，基本管理及處理方式讓人不難以接受。不少網友紛紛留言「兩性平等，男性也要被尊重」、「上廁所打掃阿姨直接闖進來打掃，大家都習以為常，要是男清潔員進女廁打掃，恐怕就被說成性騷、偷窺」、「無論湯池、泳池或廁所，使用及清潔都必須立牌清楚，讓彼此都有準備」。
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