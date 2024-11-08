影／ 美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

43歲美籍男子Levi Forrest Wallace 23年前在美國犯下未成年性猥褻罪，移民署在他入境後接獲美國在台協會（AIT）通知，函文教育部等機關注意，並緊急成立專案小組追查，昨天下午在台北市民生社區巷弄找到他，發現他以觀光簽證來台，卻從事與許可目的不符的工作，今天早上依入出國及移民法驅逐出境。

桃園市專勤隊今天早上協助Levi Forrest Wallace購買搭乘聯合航空UA 872，搭乘11點10分的班機直飛美國舊金山的班機離台，預計飛行11小時28分鐘。

移民署指出，Levi Forrest Wallace是以觀光旅遊目的來台，10月2日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，再搭計程車到台北市區飯店住宿4天，之後自行透過網路搜尋到台北市松山區民生東路五段某大樓的分租雅房居住。

移民署說，Levi Forrest Wallace在台停留期間，除了在台北101等北部知名景點旅遊，還在朋友介紹下，曾在台北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工作，確認他除了在國外有犯罪紀錄之外，在台期間還從事與許可目的不符工作，依法驅逐出國。

移民署說，協助Levi Forrest Wallace遣返至他原國籍美國，並在他出國後管制再入國；另外，相關人士涉及非法僱用情事，將依法函送主管機關裁處。

Levi Forrest Wallace警詢時供稱，自己來台灣旅遊，期間簡單打工，不知道這樣犯法，也很驚訝因超過20年前的犯罪紀錄被驅逐出境，但也配合。