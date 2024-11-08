保母丈夫疑性侵女童 夫妻遭撤照

台南市議員盧崑福（右）在總質詢驚爆女童遭男保母性侵，市長黃偉哲強調會揪出害群之馬。記者吳淑玲／翻攝 台南市議員昨質詢爆出3歲女童因下體紅腫，家人質問下保母承認丈夫性侵，社會局人員對此竟稱「這種案件很多」，籲市府積極處理、不要事不關己；社會局長盧禹聰回應，已立即勒令保母夫妻檔停托，撤銷保母執照，開罰並法辦。

社會局說明，針對此類案件將持續強化訪視頻率，並加強各居托中心訪視員的敏感度，以及同理心的訓練，以提高對類似案件的早期識別與預防。

據了解，女童的父母親住桃園，將她送到台南給祖母照顧，祖母2022年底再給一對皆有保母執照的夫妻托育，到今年9月發現女童身體上異狀，詢問時她才吐露遭到保母丈夫非禮。盧崑福質詢時播放陳情者女童祖母與保母的錄音，對方承認丈夫涉性侵並道歉。

盧崑福說，另看過女童的訪談影片，童言童語令人看得心疼和氣憤，但服務處接獲陳情後向社會局反映，人員口氣冷淡還說「這種案件很多」；盧不滿地說，市府面對弱勢應該要有同理心，積極處理，不要事不關己，這種說法也對好的保母不公平。

市長黃偉哲答詢說，一定要把害群之馬揪出來，公務人員不能有事不關己的心態。社會局長盧禹聰道歉說，多數保母都是盡責有愛心，案件是少數，也會要求積極處理。

盧禹聰指出，看過家屬提供女童自訴過程，心情也很難過，該對夫妻保母年約30多歲，共照顧4名幼童，有3男童、1女童，女童就是受害個案，10月中旬接獲女童疑遭不當對待事件，就通報家防中心立案調查，立即勒令停托、把其他孩子轉托，也將撤銷夫妻兩人保母執照，永遠不得執業，後續會依法開罰，案件移送台南地檢署偵辦。