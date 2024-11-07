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「能摸胸嗎？」北市噁男藉故介紹工作猥褻13歲少女遭訴
李姓男子去年透過網路藉故介紹工作將13歲少女約出，帶回台北市內湖區住處又提議幫少女按摩，不顧少女拒絕熊抱少女，士林地檢認定李男涉嫌妨害性自主罪，近日偵結起訴李男。
起訴指出，李男2023年7月31日上午7時許以網路通訊軟體LINE詢問少女是想不想接工作，少女答應後，雙方約定中午在台北市士林區見面，2人碰面後，李男稱下午4、5點才有工作，提議先返回李男位於內湖區住處休息，少女即跟隨李男搭乘公車前往內湖。
2人到達李男住處後，李男提出幫少女按摩放鬆，請少女背對自己坐在床上，隨後又詢問少女「可以摸你胸部嗎？」，少女旋即拒絕，李男仍不顧少女意願，從背後熊抱少女。
所幸，少女察覺異狀後早已透過手機傳訊一名男性友人求救，與對方相約內湖區大湖公園附近會合，遭李男猥褻後立刻趁隙逃離脫困。
檢方認定，李男明知少女13歲，仍以雙手環抱少女半身方式猥褻得逞，涉嫌對未滿14歲者強制猥褻罪，偵結起訴李男。
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