快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

聽新聞
0:00 / 0:00

劣！性騷、性侵慣犯竟拿錢誘13歲少女性交易 再判20月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園某詐騙集團成員賴姓男子，近2年先後對國中同學及15歲國中少女犯下性騷擾及性侵害案分別獲法官輕判，發現他另涉及拿錢引誘13歲少女進行性交易，桃園地院近日審結，將賴男依與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，判1年8月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，某詐騙集團成員、綽號「小佑」的賴姓男子，2022年10月間，透過簡姓友人認識當時未滿14歲少女，竟仍基於引誘使未滿14歲之人為有對價性交行為犯意，於同年月某日某時許，前往桃園市桃園區中正路某旅店內，以提供新台幣7000元代價，邀約並誘使本無意願從事賣春行為的13歲少女，萌生從事性交易的念頭，與他進行1次性交易。

案經少女父親發現女兒身上怎會有數千元零用錢，追問之下，少女才坦承賴男拿錢引誘她發生性行為，她為了想買的東西，在金錢利誘下，同意性交易，讓少女的父親氣得向桃園市警局婦幼警察隊報案逮人。

23歲賴男到案後，於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時，對於拿錢找未滿14歲少女買春一事均坦承不諱，同時根據簡姓友人、13歲少女的證詞，足認被告賴男任意性自白與事實相符，堪以採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定。

法官審酌，被告明知少女未滿14歲，心智發育未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力尚未成熟，竟未能克制情慾，以支付對價方式引誘少女進行性交行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，考量他有違反性騷擾防治法、妨害性自主罪、妨害自由等前科，及其於法院準備程序、審理時自陳高職畢業的智識程度、案發時無業、無月收入的經濟情況、未婚、無未成年子女需要扶養，然需扶養洗腎父親、與父母、姑姑同住的家庭生活情況等情狀，量處如主文之刑。

曾犯下性騷擾、性侵害案的詐團賴姓男子，另涉及拿錢引誘13歲少女賣春，桃園地院審結，將他依與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，判1年8月徒刑，可上訴。示意圖／取自Ingimage
曾犯下性騷擾、性侵害案的詐團賴姓男子，另涉及拿錢引誘13歲少女賣春，桃園地院審結，將他依與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，判1年8月徒刑，可上訴。示意圖／取自Ingimage

性侵 未成年 桃園地院 詐騙集團

延伸閱讀

選秀男星驚爆性侵12歲少女被判刑！ 經紀公司發聲了

斗內誘少女傳裸照 高雄男蹂躪8少女..1人還被逼吞糞

金靴獎「射門王」來台性侵女網友 他想和解卻失敗...判關3年2月定讞

影／台中公捷處長涉性騷5員工？盧秀燕：即日起停職調查

相關新聞

金靴獎英籍「射門王」犯性侵 判3年2月定讞

英國籍足球員馬可有「射門王」稱號，來台發展曾多次抱走「金靴獎」，他前年在台南某旅館性侵女網友，事後雖否認犯行，但辯詞不被...

女童尿褲子 公幼教師修理疑性侵

宜蘭縣羅東鎮某公立幼兒園一名3歲半女童日前午睡尿濕褲子，遭女教師責罵，不僅用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，造成女...

劣！性騷、性侵慣犯竟拿錢誘13歲少女性交易 再判20月

桃園某詐騙集團成員賴姓男子，近2年先後對國中同學及15歲國中少女犯下性騷擾及性侵害案分別獲法官輕判，發現他另涉及拿錢引誘...

警察用2千元邀少年口交…事後還跟同事分享 檢起訴求重判

警政署保一總隊葉姓警員用2000元邀約滿14歲少年口交，社政單位接獲學校通報後報案。檢方偵查後，認定葉男犯行，依妨害性自...

阿兵哥帶國中美眉上旅館挨告 賠30萬元和解獲緩刑

呂姓阿兵哥去年初透過網路認識女網友，相談甚歡，趁著暑假相約北上桃園見面，明知美眉未滿16歲仍帶她上旅館開房間，事後挨告，...

社工趁獨處伸狼爪猥褻女童 她諮商訴說受害經過檢起訴

許姓男子在北部某兒童之家擔任社工時，遭控以撫摸12歲女童胸部、觸碰大腿等方式猥褻，台北市社會局調查後裁處公布許姓名，士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。