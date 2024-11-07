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劣！性騷、性侵慣犯竟拿錢誘13歲少女性交易 再判20月
桃園某詐騙集團成員賴姓男子，近2年先後對國中同學及15歲國中少女犯下性騷擾及性侵害案分別獲法官輕判，發現他另涉及拿錢引誘13歲少女進行性交易，桃園地院近日審結，將賴男依與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，判1年8月徒刑，可上訴。
犯罪事實指出，某詐騙集團成員、綽號「小佑」的賴姓男子，2022年10月間，透過簡姓友人認識當時未滿14歲少女，竟仍基於引誘使未滿14歲之人為有對價性交行為犯意，於同年月某日某時許，前往桃園市桃園區中正路某旅店內，以提供新台幣7000元代價，邀約並誘使本無意願從事賣春行為的13歲少女，萌生從事性交易的念頭，與他進行1次性交易。
案經少女父親發現女兒身上怎會有數千元零用錢，追問之下，少女才坦承賴男拿錢引誘她發生性行為，她為了想買的東西，在金錢利誘下，同意性交易，讓少女的父親氣得向桃園市警局婦幼警察隊報案逮人。
23歲賴男到案後，於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時，對於拿錢找未滿14歲少女買春一事均坦承不諱，同時根據簡姓友人、13歲少女的證詞，足認被告賴男任意性自白與事實相符，堪以採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定。
法官審酌，被告明知少女未滿14歲，心智發育未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力尚未成熟，竟未能克制情慾，以支付對價方式引誘少女進行性交行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，考量他有違反性騷擾防治法、妨害性自主罪、妨害自由等前科，及其於法院準備程序、審理時自陳高職畢業的智識程度、案發時無業、無月收入的經濟情況、未婚、無未成年子女需要扶養，然需扶養洗腎父親、與父母、姑姑同住的家庭生活情況等情狀，量處如主文之刑。
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