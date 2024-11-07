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金靴獎英籍「射門王」犯性侵 判3年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

英國籍足球員馬可來台發展，他前年在台南某旅館性侵女網友，最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。示意圖／ingimage
英國籍足球員馬可來台發展，他前年在台南某旅館性侵女網友，最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。示意圖／ingimage
英國籍足球員馬可有「射門王」稱號，來台發展曾多次抱走「金靴獎」，他前年在台南某旅館性侵女網友，事後雖否認犯行，但辯詞不被法院採信，最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。

馬可曾效力台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，2022年透過IG認識女網友，並相約在台南見面，他和女網友原在旅館房間觀看球賽，試圖親吻嘴巴、臉頰，但被女網友閃避。女網友提議外出閒逛或兜風，但馬可表示身體疲倦，兩人在床上休息片刻後，馬可強行拉起上衣親吻女網友胸部、臉頰，並撫摸臀部，再壓制女方，以手指、生殖器性侵得逞。

馬可經女網友要求停止才罷手，開車載女方回住處，女網友事後持續心情低落、出現輕生念頭，最終報警處理，揭發案情。

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