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女童尿褲子 公幼教師修理疑性侵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。示意圖／Ingimage
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。示意圖／Ingimage
宜蘭縣羅東鎮某公立幼兒園一名3歲半女童日前午睡尿濕褲子，遭女教師責罵，不僅用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，造成女童下體紅腫。家人氣炸帶女童驗傷，醫院已通報縣府朝疑似性侵案調查。幼兒園先將教師調班，避免雙方接觸。

縣府社會、教育處皆表示，全案疑似性侵，已啟動調查，近日將進一步詢問雙方。據了解，2年前這名教師也曾爆出不當體罰。

這名女童今年暑假後就讀幼兒園小班，正在戒斷尿布。據家長表示，10月18日午睡時，女童未包尿布尿濕褲子，女教師發現後不悅，幫女童換褲子時邊換邊罵，還動手侵犯女童下體。

女童3天後在訪談紀錄陳述，睡午覺時，「因為我尿下去，老師就用我」，她以手指自己的私處說，「老師用我這裡，用4根手指頭拍拍拍，再用食指戳戳戳，還要我不可以跟阿祖說」。

家人表示，幫女童洗澡時，孩子說那裡很痛，一問之下才知道被教師打，尿道口周圍紅腫，震驚、生氣之餘拍照存證，並打電話向幼兒園反映；當晚女教師致電不斷澄清沒碰女童下體，還說要到家裡探視，但當時已10時多被拒絕。

家人帶女童到醫院驗傷，醫師驗傷結果是「尿道口周遭紅腫（陰唇）」，醫院立即把疑似性侵案通報到縣政府；學校晚間得知，校長致電關心女童狀況，同時進行校安通報，暫時把這名女老師調到別的班級。

幼兒園 教師

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