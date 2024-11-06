警察用2千元邀少年口交…事後還跟同事分享 檢起訴求重判

警政署保一總隊葉姓警員用2000元邀約滿14歲少年口交，社政單位接獲學校通報後報案。檢方偵查後，認定葉男犯行，依妨害性自主罪嫌起訴，並指葉身為警察，還為滿足私慾觸法，惡性非輕，建請法官從重量刑。

檢方起訴指出，葉姓警員支援基隆市警三分局從事犯罪偵防工作，今年3月19日透過交友軟體，以暱稱「嗨嗨嗨」結識才滿14歲的少年。葉男5月5日經由交友軟體，以2000元為代價，邀約少年發生性行為，獲得少年同意後，葉男又與少年互加LINE好友，之後透過LINE聯繫性交事宜。

今年5月6日下午4時許，葉男開車到少年就讀的國中校門口，等少年放學走出校門口上車，並載往葉位在七堵區光明路的住處，以陰莖進入少年口腔方式性交，事後給少年2000元。

少年事後告訴同學與葉男性交易，並傳送2000元現金照片佐證。學校老師間接得知後，通報新北市社會處報警處理。少年的父母也提出告訴，基隆警方調查後將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢方偵查時，葉男承認犯行，並指在事後即移除交友軟體。檢方另查出葉男曾透過LINE，向李事同事提及「找未成年」，向郭姓同事提及與未成年人發生性行為訊息。