社工趁獨處伸狼爪猥褻女童 她諮商訴說受害經過檢起訴

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許姓男子在北部某兒童之家擔任社工時，遭控以撫摸12歲女童胸部、觸碰大腿等方式猥褻，台北市社會局調查後裁處公布許姓名，士林地檢署日前偵結，摸胸部分依妨害性自主罪嫌起訴、摸腿部分不起訴。

起訴指出，許男遭控2023年12月8日晚上8時左右，與被害女童同坐在台北市北投區某公園長椅上，違反女童意願將手伸入女童衣領內撫摸胸部，女童以挪移位置方式拒絕，許仍將手伸入女童衣領內摸胸得逞，女童事後和同學透露經歷，並在接受心理諮商時訴說受害過程，檢警旋即介入調查。

兒童之家其他社工及兒童證稱，案發當晚許男值班，案發後曾聽女童透露受害經過，北市家防中心證實女童接受心理諮商，相關心理諮商則顯示女童陳述案發經過；台北市社會局介入調查後，今年6月4日也發出公告，指出許男違反兒童及少年福利與權益保障法規定，依法公布許男姓名。

不起訴處分書則指出，女童另指控，許男趁騎乘機車載送女童看醫生的機會，伸手碰觸女童大腿外側猥褻，經詢問女童案發過程，女童指稱許男偶爾單手騎車「如果沒有轉彎，手掌就放在我大腿上」。

檢方認為，「猥褻」是指除性交外，足以興奮或滿足性慾的一切色情行為，在客觀上足以誘起、滿足、發洩性慾，許男將手放置女童大腿上，未進一步搓揉撫摸，行為雖可議，但難認足以引誘性慾，難認有猥褻犯行；且兒童之家其他兒童證稱，女童事後曾提起案發經過，稱「不知道是故意還是不小心的」，尚難排除許男是不小心觸碰女童大腿。