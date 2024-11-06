快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子遭女老師責罵，女師竟使用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，造成女童下體紅腫，回家洗澡時直喊痛。家人得知後氣炸，帶女童就醫驗傷疑似性侵，醫院已通報縣府正展開調查。

事發在10月18日，3歲半女童今年暑假後就讀幼兒園小班，正是在戒斷尿布階段。根據家長表示，當天午睡時女童沒有包尿布，不小心尿濕褲子，女師發現後不悅幫女童換褲子，邊換邊罵，還動手侵犯女童下體。

女童的母親及外婆上班，平常由外曾祖母照顧，家人得知此事怒不可遏。10月21日女童在訪談紀錄陳述，睡午覺時候，「因為我尿下去，老師就用我」；訪談人問她怎麼用呢？女童用手比著自己的秘密處說：「老師用我這裡，用四根手指頭-拍拍拍，再用食指-戳戳戳，還要我不可以跟阿祖說」。

阿祖表示，幫曾孫女洗澡時，孩子說那裡很痛，不要碰到，一問之下才知道被老師打的，尿道口周圍很紅腫，她震驚生氣拍下照片，打電話給幼兒園反映此事，當天晚上女老師打電話來，澄清沒有碰女童的下體，還說要到家裡看女童，當晚已經10點多，她跟老師不方便。

家人一氣之下帶女童到醫院檢傷，醫師驗傷結果是「尿道口周遭紅腫（陰唇）」，並將疑似性侵案通報縣政府，幾天後幼兒園把這名女老師被調到別的班級。女童母親表示，幼兒園主任及學校校長向他們道歉，希望給這位老師一個機會，不過案子已由醫院通報調查中。

女童母親痛批女老師「太誇張」，她小女兒在家深受長輩疼愛，像小公主般被呵護照顧，才3歲半年紀，難免睡覺尿濕褲子，老師有必要因此施暴嗎？還用力戳，怎下得了手？這麼沒耐性，還能當幼兒園老師嗎？據了解，兩年前這名老師也曾被爆出不當體罰小朋友。

縣府社會處與教育處表示，全案疑似性侵，目前已啟動調查，近日將進一步詢問雙方。

宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。示意圖／Ingimage
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛，女童家人帶她就醫驗傷疑似性侵，縣政府正展開調查。示意圖／Ingimage

幼兒園 母親

延伸閱讀

「人渣敗類」傳單撒滿街…陸教授遭控性侵女學生 廣西大學回應了

台南幼兒園驚爆虐童...2歲女童遭燙下體 教育局：重罰終身不適任

交往3年無愛愛！女生被迫摸男友下體 急問如何克服

銀杏颱風最新路徑預測曝 賈新興：今起至12月中旬宜蘭異常降雨

相關新聞

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子遭女老師責罵，女師竟使用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口...

美兒少猥褻犯入台 移民署示警

一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境來台，移民署接獲美國在台協會通知得知此事，緊急發函警政署、外交部、勞動部和教育部，提醒...

美籍色狼入境台灣！曾猥褻未成年行蹤不明 移民署：將驅逐出境

移民署發函給教育部的一則公文在網路曝光，內容指出，有性犯罪前科的美籍人士Levi Forrest WALLACE在台活動...

噁！北市診所狼醫對護理師伸鹹豬手 光速道歉也沒用

台北市士林區某診所廖姓醫師日前遭控跟騷、伸鹹豬手性騷護理師，士林地檢偵結認跟騷部分事證不足，但伸手觸摸女子臀部犯行明確，...

NONO遭2女追告妨害性自主 士檢偵結認罪嫌不足不起訴

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制性交等罪，士林地院審理中，另2名女子指控性侵部分，士林地檢署調查後因認罪嫌不足偵結不起訴，...

藝人NONO被2女控涉強制猥褻 士檢不起訴處分

藝人NONO（陳宣裕）涉強制性交遭士檢起訴；另有2名告訴人指控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查。士檢認定，NO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。