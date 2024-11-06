聽新聞
0:00 / 0:00

美兒少猥褻犯入台 移民署示警

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境來台，移民署接獲美國在台協會通知得知此事，緊急發函警政署、外交部、勞動部和教育部，提醒留意；移民署並已成立專案小組追查，一經查獲立即依入出國及移民法強制驅逐，並管制入境。

網路昨曝光一封移民署發函給教育部的公文，內容指出，有性犯罪前科的美籍人士Levi Forrest Wallace在台活動，為了避免停留期間危害我國利益，若查獲或知悉，請立刻通知。

移民署昨證實此事，指該外籍人士入境後，才收到美國在台協會通知，Wallace曾在二十三年前有緩刑紀錄，現並未遭外國政府通緝，為維護我國利益及民眾安全，獲悉後立即採取行動；因涉外國政府情資及個資，用密件通知相關機關留意及協尋，防止該美籍人士在台取得工作及居留許可。

該函文指出，美國籍男子Levi Forrest Wallace為一九八一年五月出生，於二○○一年涉犯美國俄勒岡州刑法對未成年人進行性猥褻，被判處有期徒刑九十日，緩刑二年；今年十月二日清晨搭機入境台灣。

移民署強調，已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依入出國及移民法相關規定強制驅逐出國，並於其出境後管制再入境，以保障民眾及社會安全。

根據函文內容，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室通知，一併發函給警政署、外交部、勞動部、教育部。

移民署 美國在台協會

延伸閱讀

美籍色狼入境台灣！曾猥褻未成年行蹤不明 移民署：將驅逐出境

移民署南投站文化交流 越南手沖咖啡驚豔台灣人

黃偉晉曝光友人露「乳暈」畫面 網檢舉公然散布猥褻照

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

相關新聞

美兒少猥褻犯入台 移民署示警

一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境來台，移民署接獲美國在台協會通知得知此事，緊急發函警政署、外交部、勞動部和教育部，提醒...

美籍色狼入境台灣！曾猥褻未成年行蹤不明 移民署：將驅逐出境

移民署發函給教育部的一則公文在網路曝光，內容指出，有性犯罪前科的美籍人士Levi Forrest WALLACE在台活動...

噁！北市診所狼醫對護理師伸鹹豬手 光速道歉也沒用

台北市士林區某診所廖姓醫師日前遭控跟騷、伸鹹豬手性騷護理師，士林地檢偵結認跟騷部分事證不足，但伸手觸摸女子臀部犯行明確，...

NONO遭2女追告妨害性自主 士檢偵結認罪嫌不足不起訴

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制性交等罪，士林地院審理中，另2名女子指控性侵部分，士林地檢署調查後因認罪嫌不足偵結不起訴，...

藝人NONO被2女控涉強制猥褻 士檢不起訴處分

藝人NONO（陳宣裕）涉強制性交遭士檢起訴；另有2名告訴人指控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查。士檢認定，NO...

中市公捷處長爆性騷 傳5女受害

民進黨中市議員揭露中市公捷處長張應當涉性騷女同事，至少5人受害，當事人近期報警才曝光。議員痛批市府包庇，要張下台。交通局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。