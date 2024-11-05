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受害女等不到結果傷心離職…處長涉性騷5下屬遭停職 台中交通局長道歉

中央社／ 台中5日電
台中市交通局長葉昭甫。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影
台中市交通局長葉昭甫。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影

台中交通局張姓處長遭控性騷5女員工，遭停職調查。國民黨議員接獲陳情，受害者質疑交通局長葉昭甫包庇，民進黨議員要求葉昭甫應接受性平課程；葉昭甫則對此事道歉。

台中交通局張姓處長遭控性騷5女員工，除言語性騷擾外，還熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女下屬「以約會換開會」。被害者曾告知交通局長葉昭甫，未料10個月等不到結果，傷心離職。市長盧秀燕今天宣布予以停職。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，藍綠市議員都關心交通局官員涉及性騷擾案件。國民黨籍市議員劉士州表示，他接獲朋友簡訊，「被害人都有找局長報告過，這個局長一直在包庇，應該要下台。」「我朋友女兒因此還辭職，可惡！」

他提到，處長本來跟大家共用大辦公室，他為了騷擾女性員工，還特別隔開，不讓外面的同事看到，女性員工要送公文都非常害怕。劉士州要求葉昭甫應該了解此事。

民進黨籍市議員蔡耀頡則說，事發後，葉昭甫身為主管卻連一句道歉都沒有，外界質疑葉昭甫在處理過程有太多包庇、程序錯誤。他要求成立專案小組，調查釐清主管機關在性平案件中，是否有落實保護被害者，妥善處理陳情案。

民進黨籍市議員江肇國指出，交通局看到盧秀燕生氣了，才動起來，無怪乎議員生氣，被害者指控局長吃案、包庇。他建議葉昭甫必須接受性平課程。

葉昭甫對交通局的同事以及受害者道歉，他表示，非常抱歉。

台中市交通局張姓處長遭控性騷5女員工，國民黨市議員劉士州5日質詢時拿出手機表示接獲陳情，被害者曾告知局長葉昭甫，未料10個月等不到結果，傷心離職，質疑葉昭甫包庇此案。中央社
台中市交通局張姓處長遭控性騷5女員工，國民黨市議員劉士州5日質詢時拿出手機表示接獲陳情，被害者曾告知局長葉昭甫，未料10個月等不到結果，傷心離職，質疑葉昭甫包庇此案。中央社

性騷擾 民進黨 議員

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