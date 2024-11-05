中市公捷處長爆性騷 傳5女受害

民進黨台中市議員抗議公捷處長涉性騷至少5名員工，副市長黃國榮解釋調查中。記者陳秋雲／攝影 民進黨中市議員揭露中市公捷處長張應當涉性騷女同事，至少5人受害，當事人近期報警才曝光。議員痛批市府包庇，要張下台。交通局長葉昭甫說，9月初獲報後，即成立調查小組，調查屬實絕對嚴懲，最重可停職。張應當9月起請假，昨未接電話。

議員黃守達表示，他接獲「E女」投訴，今年9月6日她送公文給張，對方藉故摳手心、摸手臂，多次說「我看到妳我真的...」，她假裝沒有聽到，張從後方熊抱、碰觸胸部，又在耳邊吐氣「我是真的很喜歡妳」，E女抱緊公文掙扎，最後逃離現場。

黃守達表示，E女原想忍氣吞聲，但處長辦公室上半部裝氣密窗，辦公桌位於室內後方，關起門來很難察覺，讓她內心恐懼，家人鼓勵下才向警方報案，並提性平申訴；當事人無法理解，為何張至今未停職？

議員說，E女申訴後展開調查，陸續有4名女性表示被張騷擾。黃守達說，A女2021年就受害，張趁出差到苗栗，要求單獨陪逛街、表達心動，更要求A女「約會」，換取北上參與捷運藍線環評會議。

黃強調，A未赴約，有次下班未及時回覆訊息，張要求拔掉其主管職務，A留職停薪時向局長報告，沒想到留停期滿後，張仍在位，最後A離職。

議員要求，市長盧秀燕去年要遭性騷的「姐姐妹妹站出來」，不要忍氣吞聲，還說對性騷擾「零容忍」，要求張應當下台。

葉昭甫表示，A女表達被騷擾時，未提出具體經過，也沒有提出申訴；今年9月7日獲知E女個案時，立即成立調查小組，後續有4人表明被騷擾，律師建議併案處理。

他強調，依規定立案2個月內，得提出調查報告，目前已開過4次會議，近日將提報告，如調查屬實，會作嚴厲處置，最重可停職。

市府表示，張應當中秋節後即請假，調查期間請假至今。葉昭甫說，性騷擾零容忍，絕對會保護受害者，將依調查結果進行後續判斷跟懲處。