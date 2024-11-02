他去按摩「鬆一下」竟遭師傅「偷吃蕉」 怒控結果出爐

有名年輕男子四度回訪桃園藝文特區某按摩館，其中張姓師傅進行最後指壓時，直往他的大腿內側、鼠蹊部按摩，讓他出現生理反應，詎料，張某逕自幫他口交逾半分鐘，嚇得他報警驗傷，桃園地院審結，將張男依強制性交罪，判刑3年10月，可上訴。

犯罪事實指出，年輕男子2022年10月23日晚上9點到桃園市藝文特區某棟2樓以足部按摩著稱養生館，進行全身指油壓按摩療程，進入穀雨包廂更衣後躺妥，由張師傅服務，張卻於按摩期間見男客按壓下部出現生理反應，一時興起褪去客人的褲子，將生殖器放入口中，來來回回長達1分鐘，對男客性交行為得逞。

當下嚇到無法反應的年輕男客，回神後立刻將張師傅推開，起身更衣欲離去，沒想到張師傅竟還拿著他的褲子要幫他穿上，他只好隨意套上去櫃檯付錢，離開按摩店後旋即前往就近的綜合醫院驗傷，並報警偵辦。

張師傅於警詢、檢方偵查時，坦承為男客按摩期間，曾將對方生殖器放入嘴中口交，但他否認有強制性交犯行，並以「我在按摩客人的生殖器時，有詢問對方『這樣可以嗎？』，當時客人還說『你都已經在按了』，況且客人也沒制止的言詞及動作，甚至有生理反應，他自已同意我進行口交行為，且男客證述前後不一，不可採信云云」來辯稱。

經查，張師傅對年輕男客主動口交事實並不爭論，事發過程也與被害男客證述大致相符，事發當晚11點47分，被害男客曾傳訊質問張「我真的被嚇傻了，為什麼你剛剛在按摩時，要突然脫我的褲子對我口交，讓我非常不舒服」，張直到翌日晚上11點24分才回訊「非常對不起，我不知道該說什麼好，我只能說對您很抱歉，很希望您可以給我一個和您解釋和道歉的機會」，足認被害男客指控遭張師傅違反意願口交一事為真實。

法官審酌，被告張師傅為滿足一己性慾，竟違反被害男客意願進行性交行為1次，戕害被害男客的身心，犯罪所生危害非輕，且犯後一再卸詞狡辯，未見有何悔意，又與被害男客迄今未達成和解，兼衡犯罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況及素行等情狀，量處主文之刑。