他去按摩「鬆一下」竟遭師傅「偷吃蕉」 怒控結果出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有名年輕男子四度回訪桃園藝文特區某按摩館，其中張姓師傅進行最後指壓時，直往他的大腿內側、鼠蹊部按摩，讓他出現生理反應，詎料，張某逕自幫他口交逾半分鐘，嚇得他報警驗傷，桃園地院審結，將張男依強制性交罪，判刑3年10月，可上訴。

犯罪事實指出，年輕男子2022年10月23日晚上9點到桃園市藝文特區某棟2樓以足部按摩著稱養生館，進行全身指油壓按摩療程，進入穀雨包廂更衣後躺妥，由張師傅服務，張卻於按摩期間見男客按壓下部出現生理反應，一時興起褪去客人的褲子，將生殖器放入口中，來來回回長達1分鐘，對男客性交行為得逞。

當下嚇到無法反應的年輕男客，回神後立刻將張師傅推開，起身更衣欲離去，沒想到張師傅竟還拿著他的褲子要幫他穿上，他只好隨意套上去櫃檯付錢，離開按摩店後旋即前往就近的綜合醫院驗傷，並報警偵辦。

張師傅於警詢、檢方偵查時，坦承為男客按摩期間，曾將對方生殖器放入嘴中口交，但他否認有強制性交犯行，並以「我在按摩客人的生殖器時，有詢問對方『這樣可以嗎？』，當時客人還說『你都已經在按了』，況且客人也沒制止的言詞及動作，甚至有生理反應，他自已同意我進行口交行為，且男客證述前後不一，不可採信云云」來辯稱。

經查，張師傅對年輕男客主動口交事實並不爭論，事發過程也與被害男客證述大致相符，事發當晚11點47分，被害男客曾傳訊質問張「我真的被嚇傻了，為什麼你剛剛在按摩時，要突然脫我的褲子對我口交，讓我非常不舒服」，張直到翌日晚上11點24分才回訊「非常對不起，我不知道該說什麼好，我只能說對您很抱歉，很希望您可以給我一個和您解釋和道歉的機會」，足認被害男客指控遭張師傅違反意願口交一事為真實。

法官審酌，被告張師傅為滿足一己性慾，竟違反被害男客意願進行性交行為1次，戕害被害男客的身心，犯罪所生危害非輕，且犯後一再卸詞狡辯，未見有何悔意，又與被害男客迄今未達成和解，兼衡犯罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況及素行等情狀，量處主文之刑。

至於被害男客對張師傅及按摩養生莊園提起刑事附帶民事訴訟請求賠償損害案，法官認為案情確實非常複雜，雙方對損害賠償的金額還談不攏，若不經長時間審理，恐無法結束訴訟，因此依法規定，將案件移交到桃院民事庭審理。

桃園藝文特區某按摩館傳出張姓按摩男師，趁按壓起反應之際，對年輕男客「偷吃蕉」，桃園地院審結，將張師傅依強制性交罪判徒刑3年10月，可上訴。示意圖／Ingimage
桃園藝文特區某按摩館傳出張姓按摩男師，趁按壓起反應之際，對年輕男客「偷吃蕉」，桃園地院審結，將張師傅依強制性交罪判徒刑3年10月，可上訴。示意圖／Ingimage

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