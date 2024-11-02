偷拍犯入獄前狂拍A片 2審刑變輕

檢警偵辦「創意私房」偷拍案，查獲老師、警察涉案，其中超商店員陳宗駿邀約數名女子、少女性交易，以「個人收藏」話術誘錄影或偷拍，再上傳「創意私房」雲端空間。二○一九年五月陳因犯圖利使未成年人性交等三罪，遭判三年十月徒刑定讞，入獄前卻瘋狂拍攝牟利，台灣高等法院昨天依以詐術使少年被拍攝性影像罪，判處十二年徒刑。

陳宗駿一審原被依個資保護法等罪重判十七年徒刑，不過高院認為，台北地院誤以數罪併罰論罪，撤銷改論以一罪，刑度變輕。陳另犯與十四歲以上未滿十六歲之人為有對價性交罪二罪，各處四月徒刑，得易服社會勞動，未扣案犯罪所得九十二萬餘元沒收，此部分上訴遭駁回。

二○一九年六月，陳宗駿服刑前在「創意私房」申設帳號，透過交友網站、包養網站及應召站傳送性交易訊息，蒐集少年、成年人的個資，透過聊天方式取得她們的生活照。陳之後邀約數名女子性交易，謊稱「僅為個人收藏」、「保證不外流」，攝錄性交過程。

在攝得性影片後，陳宗駿與「創意私房」的版主「老馬」、國小老師林清安合作，將裸露的猥褻、性交影片、個資及描述等文上傳雲端，經審核並議價後，交人接洽、賣斷。

陳宗駿辯稱無法判斷對方年紀，不過卻在帖文強調「可能真的太嫩了」、「嫩妹春光」，顯示不在意性交對象的年紀。高院認為，陳坦承客觀事實卻否認犯罪，且先犯兒少性交易條例後再犯本案，動機與目的和手段惡劣，帖文數量、被害人數及犯罪所得皆巨、未悔過，不利量刑。

二○一三年林清安還是國小老師時，即與偷拍論壇接觸，高院昨依違反個資法判處林六年三月徒刑。高院認為，林與其他被告經營色情網站或販賣、竊錄，長達數年，影像上傳網路無法收回，「並非一時失慮」誤觸法網，不符合刑法「情堪憫恕」條款。