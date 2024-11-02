聽新聞
0:00 / 0:00
借教體操猥褻5童 新竹狼師起訴
新竹市某國小體操社團林姓指導老師涉利用寒暑假開設營隊機會，對五名男童以手指戳肛門、生殖器磨蹭臀部到射精等強制猥褻十一次，甚至在某知名大學宿舍交誼廳指導男童劈腿時，撥弄肛門拍攝；新竹地檢署昨依加重強制猥褻、兒少性剝削條例等罪起訴林男。
據了解，林男今年六月自頂尖大學畢業，去年至今年涉案期間仍在學。校方回應，林男已經畢業，應為自己行為負責，接受司法機關調查審判；若經判決確定，校方將依程序懲處。
外號「魟魚老師」的林男，被查出去年及今年寒暑假期間，利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領孩童遊戲及照顧過夜時，利用孩童矇懂無知及對他的信任感，涉對五名未滿十四歲的男童，強制猥褻多達十一次。
檢方調查，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精。
檢察官甚至在林男手機發現大量幼童猥褻照，去年十二月間，他在某知名大學宿舍交誼廳，利用指導男童體操正分腿的動作，趁男童趴在地墊上、雙腿劈腿之際，動手撥開男童體操服臀部布料、露出肛門後，再拿手機連續拍攝十一張男童裸露的臀部及肛門，並存於手機。
全案由竹檢檢察官林奕彣指揮新竹縣警察局婦幼隊偵辦，查扣林男三支手機、一台平板及筆電，送交數位鑑識，尚未發現有相關性影像外流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言