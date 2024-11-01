體操狼師猥褻5學童竟是新竹頂大高材生 校方說重話了

外號「魟魚老師」的林姓體操老師，因畢業於新竹頂尖大學且長相斯文，讓家長放心交付孩子上課，未料他竟涉嫌利用寒暑假開設營隊機會，猥褻多名孩童，今遭檢方起訴。校方也說重話，其行為若經判決確定，校方也會依程序懲處，絕不寬貸。

檢方起訴指出，林姓體操老師去年及今年寒暑假期間，利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領孩童遊戲及照顧過夜時，利用孩童懵懂無知及對他的信任感、友好感，不顧意願，涉嫌對5名未滿14歲的男童，犯下刑法第224條之1加重強制猥褻罪嫌共11次。

檢方調查，林姓體操老師在營隊時，不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精。

檢警甚至在林男的手機發現幼童猥褻照及全身照片，他在去年12月期間，在新竹市某知名大學宿舍交誼廳，利用指導男童體操正分腿的動作，趁男童趴在地墊上、雙腿劈腿之際，動手撥開男童連身體操服臀部布料露出肛門後，再拿手機連續拍攝11張男童裸露的臀部及肛門，還將男童全身照片儲存在手機當中。

新竹地檢署檢察官林奕彣指揮新竹縣警察局婦幼隊偵辦，查扣林姓體操老師3台手機、1台平板及筆電，送交數位鑑識。檢方認為林姓體操老師涉犯刑法第224條之1加重強制猥褻罪嫌共11次，兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項製造兒童性影像罪嫌1次，今天依法提起公訴並移請法院審理。