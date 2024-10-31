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4度性侵 北市前偵查隊長判7年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦。圖／聯合報系資料照片
台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦。圖／聯合報系資料照片
北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦，被控四度性侵女隊員，涉犯強制性交等罪，陳否認犯罪，台北地方法院昨天宣判，陳彥錦四罪判處應執行有期徒刑七年。可上訴。

合議庭依三個「公務員假藉職務機會犯強制性交罪」，各判陳彥錦五年、四年十月、四年六月，再依「公務員假藉職務機會犯強制性交未遂罪」判陳有期徒刑二年六月，訂一應執行刑。

據了解，二○二○年九月陳彥錦與被害人共乘一車，趁共坐後座時性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒提告。

台北地檢署指控，陳彥錦於二○二○年十二月起至二○二二年六月，分別在住處、車上、辦公處所等地違反被害女子意願對其強制性交四次，有三次得逞、一次強制性交未遂。

被害人事後就醫，檢附傷單向督察室、婦幼警察隊檢舉，警方主動調查，將陳彥錦移送法辦；檢察官偵查時，陳辯稱與對方是合意性交，否認犯罪，但檢方根據證詞採信被害人說法，將陳依強制性交罪提起公訴。

法院審理時陳彥錦對客觀事實不否認，還是稱與被害人為合意性交，合議庭今年四月十六日全案辯結，原定六月七日宣判，後又再開一次辯論庭。

四十七歲陳彥錦曾任法務部前部長施茂林隨扈，歷任刑事局、台北市刑大毒品查緝中心、偵五隊長，後來外派文山一分局、中正一分局偵查隊長，是台北市警察局重點栽培對象。

陳彥錦爆性侵疑雲即被停職，檢方起訴後記二大過免職，陳不服處分，提訴願遭駁回，再提行政訴訟救濟。一審認為陳超過二個月才提訴訟，裁定駁回，陳提抗告，最高行政法院今年八月駁回抗告，陳彥錦免職確定。

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