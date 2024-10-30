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國立大學助理教授遭控性侵學生 聊性對話曖昧…1原因獲不起訴

中央社／ 新北30日電

某國立大學助理教授遭控性侵女學生，新北地檢署認為2人對話曖昧，案發後仍有談及性議題，不過後來出現爭執，難認女學生崩潰情緒與此案直接相關，予以助理教授不起訴。

這間大學表示，目前這名助理教授仍暫時停聘。

女學生指控，這名助理教授於4月8日上午以指導小論文為由，不斷要求她至辦公室內，待她抵達後，即遭助理教授性侵。

新北地檢署與警方4月介入調查，經檢察官複訊後諭令這名助理教授以新台幣5萬元交保。助理教授當時向媒體表示，「相信司法會還我清白」。

檢警調查，女學生與助理教授在案發前持續聊天，也會談及性經驗與相關曖昧話題。2人在案發當天還對話5、6個小時，也有談論當天性行為情節。

此外，2人在案發後幾天持續閒話家常、關心對方，也有談及性議題，互動尚屬正常。

檢警查出，女學生後來在4月16日、4月17日有告知幾名朋友此事，且陳述時出現情緒不穩、崩潰等狀況，不過女學生與教授在4月16日發生爭執，女學生也向教授表示不要參加小論文競賽等。

檢察官認為，可見女學生剛與教授發生爭執就告訴友人此事，能否直接認定女學生於4月16日、4月17日的情緒反應與4月8日事件有關聯，尚有疑義。

此外，檢察官審酌，2人互動雖已逾越師生相處之道而值得非難，但教授行為是否已達刑法妨害性自主程度，仍有所疑，因此予以教授不起訴處分。

判決示意圖。 圖／ingimage
判決示意圖。 圖／ingimage

妨害性自主 性行為 檢察官

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