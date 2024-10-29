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男涉捷運廁所等多處性侵未滿12歲友人女兒 另1受害童親戚趴地驚見猥褻

中央社／ 新北29日電

王姓男子趁與朋友一家出遊或獨處空檔，在捷運站廁所、超商廁所與貓空纜車車廂等地猥褻性侵朋友未滿12歲的女兒，新北地檢署今天依妨害性自主等罪嫌起訴王男。

檢警調查，王男與女童的父母是朋友，且住在同一個社區。王男曾涉在社區樓梯間觸摸女童下體，更曾尾隨女童進入社區游泳池內廁所，藉鎖門後涉性侵女童得逞。

檢警查出，王男還趁與女童一家出遊空檔、或單獨與女童外出時，在捷運站廁所性侵女童，另在速食店廁所、超商廁所或貓空纜車車廂內猥褻女童得逞。

女童將此事告訴母親後，母親帶女童去婦產科就診，進而發現事態嚴重。

此外，王男也涉將另1名住在同社區的女童帶進社區游泳池廁所內猥褻，當時女童的親戚原本要跟進廁所查看，遭王男嚇阻「不要進來」，女童親戚後來趴在地板上，透過縫隙看到王男行徑。

王男在偵訊時坦承犯行，辯稱不知道女童幾歲。新北地檢署檢察官訊後依涉犯刑法對未滿14歲女子犯強制猥褻與強制性交等罪嫌起訴王男。

捷運站廁所示意圖。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
捷運站廁所示意圖。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

廁所 性侵 猥褻

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