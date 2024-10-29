捷運女廁竟有「全裸男」等候撲上欲性侵 法官判3年6月：造成恐慌

蔡姓男子在捷運站隨機性侵，先將自己衣物脫光，全裸躲在女廁等女子如廁上鉤，不過，下手作案時不敵被害人頑強反抗，性侵未果，兩方都受傷，蔡依強制性交未遂罪起訴，台北地方法院審理，判蔡有期徒刑3年6月。可上訴。

檢察官指控，蔡2022年6月7日清晨5時37分許刷卡進入台北小巨蛋捷運車站，5時38分進入捷運站內的女廁所，躲藏在其中1個廁間，蔡為求犯案的「效率」，先褪去全身衣物，以全裸方式伺機等待被害人的出現。

當天6時47分，1名搭捷的女乘客進入蔡躲藏的隔壁廁間，蔡站在馬桶上面，以頭部跨越隔板偷窺被害人上廁所，被害人當場發現大聲呼救，蔡隨即翻越隔板進入被害人使用的廁間，以全裸身體將她撲倒在地。

檢方起訴說，蔡「躍入」犯罪現場後，以左手摀住對方的嘴巴，試圖以右手手指強行侵入被害人的陰道，不過，被害人奮力抵抗，混亂中，被害人遭受頭部挫傷、臉部擦挫傷、雙大腿內側也挫傷，另有下腹部、臀部不等的傷害。

小巨蛋捷運站陸姓站長聞聲開鎖查看，並聯絡捷運保全人員將蔡移送法辦，松山分局偵辦將蔡移送地檢署，檢察官起訴蔡。

法官認為，蔡與被害人素不相識，為滿足性慾，竟潛藏於捷運站女廁，於清晨出入人員較少的時段隨機擇取犯案對象，已造成社會大眾恐慌，行為可議。

判決指出，蔡的犯案手段為偷窺女子如廁後，以全裸方式侵入他人的廁間，對被害人造成難以預見及想像的重大心理衝擊及恐懼，還造成被害人多處受傷，犯罪所生危害甚鉅，量刑實不宜過輕。