女友就在樓下…色男2度闖女同事房 硬上逼口交下場曝

台中李姓男子喝酒聚會後尾隨女同事上樓朝她襲胸，不顧她尖叫大喊「你女友在樓下」硬上得逞，過程因女友叫喚，他短暫離開竟又二度上樓，對女同事強壓頭逼口交；法院以李男犯後狡辯、沒有和解賠償，依強制性交罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，李男和女友、女同事等4人2023年7月10日凌晨在西屯區店面喝酒聊天，直到早上7點多結束後李竟尾隨女同事上2樓，沒經過對方同意就強吻、硬扯下她內外褲親吻她下體，女同事用力推李男的頭拒絕，並直言「不要這樣，你女朋友在樓下。」

未料李男不為所動，對女同事性侵、指侵得逞，後來李男聽見樓下女友在喊他名字，李先是下樓表示帽子掉在樓上，竟然又再度上樓二度強脫女同事衣褲，還壓她頭逼口交。

台中地院審理時，李男坦承有親吻、撫摸女同事，但矢口否認硬上，辯稱沒有尾隨上樓，也沒有脫她褲子，並否認有指侵、性侵或逼口交，還說他的行為都沒違反女同事意願。

女同事證稱，李男進房間突然推她到床沿伸手摸胸，自己就說「不要這樣」、「你女朋友在樓下」，仍遭李前後兩度硬上。

法院勘驗監視器，發現女同事發出尖叫聲，大聲叫罵、還說「你女朋友在下面」、「走開啦」等語，另女同事下體也採到李男的DNA。至於李辯稱女同事沒大聲呼救，李男女友則說，她聽力受損，當時站在馬路邊抽菸才沒聽見女子尖叫聲。