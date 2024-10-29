父全裸闖房間性侵兒子女友…1招扮互生情愫想脫罪 下場曝光

劉父替兒子照顧女友期間，竟裸闖女方睡房性侵。示意圖／ingimage 新北市有名青年因要到大陸工作，託父親照顧女友，2人同住半年後，女生睡至半夜，男友父親竟全裸闖入睡房對她性侵，他更說「爸爸知道妳很想要」。女生哭喊拼命反抗，男友父親才肯停止，女生事隔逾1年後報警求助。

案件審理時，男友父親辯稱被女方引誘，見對方裸睡才入房替她蓋被。不過法官認為男友父親前言不對後語，更傳示愛短訊予受害人，企圖稱裝2人互生情愫來淡化惡行，裁定他強制性交罪成，判入獄3年9個月，其後被告提出上訴但遭駁回，維持原判。

淫男犯案期間表示：爸爸知道妳很想要

綜合媒體報導，女事主小玲（化名）於2021年與劉男拍拖及同居，但2022年劉男須往內地工幹，將小玲交託父親照顧，小玲改與劉父同居。

可是半年後，劉父竟向小玲伸出淫抓，趁小玲熟睡時，裸體闖入小玲房中，將她壓在床上性侵，其間更說「爸爸知道妳很想要」、「妳很想跟我壞壞」等說話。小玲大哭反抗，劉父才停手，更一臉嬉笑地聲稱只是開玩笑而已，然後離開房間。

受害人搬離男友家

法庭判詞指，雖然小玲事發1年多後才報案，但她的證詞前後一致，更有手繪現場圖，加上曾向男友及朋友投訴，並搬離男友住所後入住酒店的記錄作為佐證，認定小玲的說法可信屬事實。

官斥不知悔改駁回上訴

反之，劉父的辯詞前言不對後語，先聲稱被有裸睡習慣的小玲引誘，後來再改口說是見小玲沒穿衣服睡覺才進房，卻無法解釋為何未進房也知道小玲沒穿衣服，以及案發後曾向小梅發訊息，「不要再生氣了，這種事不會再發生了，保證」、「打LINE給我可以嗎？我單身你單身我可能愛上你了，只是我年紀太大了不行這樣，有點距離會被笑話不敢說愛別人」、「如果你不嫌棄的話就讓我愛上你吧！因為那個人也沒有真心愛你」。

可是，從小玲的回話可見她控訴被性侵，「請你不要合理化自己的行為，這件事很嚴重，也並不會有人可以裝沒事」，更加補足了小玲說法的可信度，裁定劉父強制性交罪罪成，判入獄3年9個月。

官斥傳短訊扮與受害人互生情愫

其後劉父提出上訴，但法官認為他為了一己私慾，讓小玲身心受創，不知悔改，傳訊給對方假稱自己與小玲互生情愫，意圖淡化自己的惡行，也沒有跟小玲道歉，毫無悔改之意，因此駁回上訴，維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》