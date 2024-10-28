NONO涉性侵猥褻7罪全否認 限制出境將至…第三度出庭不發一語

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地方法院審理中，NONO全盤否認7條罪名，辯稱不認識這些女子，但被害女子畫出NONO家中的樓中樓格局圖，直接打臉他的說辭。NONO遭限制出境出海期限將至，法官今開庭，結果再以書面通知，並安排明年續開庭審理。

士林地院今第三次開庭，法官對於NONO限制出境出海期限將至，詢問其意見，是否解除出境出海，將再以書面通知；另法官也安排下次開庭庭期，訂於明年續開庭。

士林地院審理NONO案，共計有6名被害人、7條罪名，包含3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪嫌。今年9月法院二度開庭，NONO持續全盤否認犯行，辯稱不認識被害女子。本案交友軟體認識的被害人，2008年遭NONO稱在外用餐恐被狗仔偷拍，隨後被載至住處，遭扯下絲襪親耳、磨蹭，幸好「接電話」逃離。2010年間，NONO涉用臉書好友功能，約女子吃飯後騙到家中，命令去洗澡，違背女子意願脫褲性侵得逞。

法官今年9月開庭提示證據，也勘驗相關影片，NONO涉用雷同手法犯罪，2名曾到其住家的被害女子，已畫出住處的樓中樓格局圖，且正確率極高，顯示被害女子認識NONO，甚至夠熟悉家中環境NONO面對媒體均不發一語，法官開庭約1小時後，無語搭車離開。

檢方2024年5月17日偵結起訴，認定NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反女子意願妨害性自主。