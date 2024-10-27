家教學生在她面前自慰 因只有2人獨處不敢說破…網點頭：嚇到手抖

一名女網友遇到家教學生在她面前自慰，感到噁心，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage 家教若與學生在私人空間獨處，不一定安全。一名有在接家教的女網友近日在論壇透露，雖然和學生是在對方家上課，但平時學生的家長在上課期間都會在家，然而有次對方家長有急事要出門，於是請她顧學生，但學生卻趁家人不在時，在原PO面前自慰，不過因為沒有其他人在場，而且她和學生有體型間的差距，讓她不敢說破。留言區有網友表示，曾經在補習班顧作業也被學生盯著自慰，當下嚇到手抖。

原PO在Dcard以「家教學生在我旁邊打O槍…」為題發文表示，自己有個家教的男學生目前就讀國中，每次上課約1.5小時，在學生家裡上課。平時對方家長都會在外面顧著，但是有次接近下課時，家長忽然問能否加時，因為他們有要緊的事要出門，所以請原PO顧該名學生。

原PO剛好有空便答應留下，待家長出門後，該名學生去裝水，回來還對她說，「欸，現在剩我們在家欸」，接著學生開始用手搔他的褲子外面，然後再進一步伸進口袋，有疑似掏性器官的動作，接著手開始上下動。原PO見狀覺得噁心，但因為家裡只有她和學生2人，加上考量學生若揍她，自己其實無法招架，便沒有把學生在自慰的事情說破。

有網友透露自己也遇過學生在面前自慰，「我之前在補習班顧作業，也是被學生盯著打手槍，當下也是嚇到手抖不知道現在該怎麼辦，只能睜一隻眼閉一隻眼等他打完，完全能懂原PO的心情，拍拍」。

也有人建議原PO向學生家長反映，「拜託一定一定要跟他爸媽說，但如果他爸媽表現出態度消極，或是『我的小孩不可能這樣，一定是妳亂說』的話，就直接找警察提出性騷擾申訴，一定要讓他知道這樣的行為是違法的，不然他會認為女性會理所當然忍受他的行為，以後會有更多受害者」、「建議妳有技巧的跟家長反應唷，『XX媽媽您好，昨天家教時，XX有出現一點特殊情況，想跟妳聊聊…』」。

有網友則認為原PO直接選擇離職，「下次真的要避免跟男學生單獨待在一塊，請找公開場所家教，像是麥當勞，或是咖啡店。這種學生別再教了！為了那麼一點錢犧牲自己的安危不值得啦」、「課不好好上搞奇怪的事，沒有性平意識，建議說『我感到冒犯不接了』，太恐怖」、「妳都說他體型比妳壯大，那建議就不要教了，下次發生什麼事情，大家都無法預測，不管是女孩還是男孩，請保護自己。如果造成心裡的傷，那是永久存在的」、「妳說他一拳可以打爆妳…說明他的體型應該跟妳差距很大，為了您以後的安全著想，誠心建議妳趕快辭掉這個家教工作」。