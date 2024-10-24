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「親一下」台中女議員遭網友性騷 警北市逮人送裁處

中央社／ 台中24日電

台中市國民黨議員黃佳恬。聯合報系資料照
台中市國民黨議員黃佳恬。聯合報系資料照

國民黨台中市議員黃佳恬，近日常收到陌生男子私訊騷擾訊息，報案提告，警方日前循線到台北市將涉案盧男帶回調查，他坦承傳送訊息，後續警方將移請主管機關裁處。

黃佳恬日前在臉書（Facebook）張貼多張截圖，畫面中可見有網友私訊「我愛你」、「親一下」、「親嘴」等訊息；黃佳恬並表示，請停止這樣的行為，「尊重女生很難嗎」，她會去提告，每個人要為自己做的事負責。

台中市警察局太平分局今天表示，日前接獲黃佳恬報案後，昨天循線前往台北市士林區，帶回涉案盧姓男子調查，確定由盧男透過臉書傳送騷擾訊息。

警方指出，盧男稱只是隨意傳送訊息，並非特別鎖定黃佳恬騷擾，但相關行為已違性騷擾防治法，後續警方將依法移請縣市政府主管機關調查，若調查成立，依規定可裁處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

主管 台中市 性騷擾 提告

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