「親一下」台中女議員遭網友性騷 警北市逮人送裁處
國民黨台中市議員黃佳恬，近日常收到陌生男子私訊騷擾訊息，報案提告，警方日前循線到台北市將涉案盧男帶回調查，他坦承傳送訊息，後續警方將移請主管機關裁處。
黃佳恬日前在臉書（Facebook）張貼多張截圖，畫面中可見有網友私訊「我愛你」、「親一下」、「親嘴」等訊息；黃佳恬並表示，請停止這樣的行為，「尊重女生很難嗎」，她會去提告，每個人要為自己做的事負責。
台中市警察局太平分局今天表示，日前接獲黃佳恬報案後，昨天循線前往台北市士林區，帶回涉案盧姓男子調查，確定由盧男透過臉書傳送騷擾訊息。
警方指出，盧男稱只是隨意傳送訊息，並非特別鎖定黃佳恬騷擾，但相關行為已違性騷擾防治法，後續警方將依法移請縣市政府主管機關調查，若調查成立，依規定可裁處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言