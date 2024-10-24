女子遇性侵驗傷 竟遭護理師檢討先保護自己…衛福部發聲了

遭性侵已造成被害人創傷，若第一線醫護再出言指責被害人，恐加深傷害。原民倡議人士Savungaz Valincinan（撒丰安．瓦林及那）昨天在臉書發文表示，朋友遭性侵，至中部某醫院就醫驗傷時，護理師說「那你就知道以後不要隨便讓男生來你家」，並說「你在檢討別人之前，應該保護自己。」讓被害人無法平復，備覺孤單。

撒丰安．瓦林及那表示，該名受害女性友人年紀仍輕，事發後相當自責，害怕不被理解，不敢進入司法程序，到第二天才打電話向自己求助。她感嘆，「為何每次性暴力受害者都要面對這種自我審查」，並建議對方先去報警，同時卻很擔心她遇到沒有性別意識的員警，建議她選擇女警做筆錄。

「千算萬算，算不到讓她崩潰受傷的，竟是驗傷護理師。」撒丰安．瓦林及那說，友人向自己反應，護理師一度「自以為提醒卻是在指責」，說她為何讓男性進入家中，友人反應「可以別再指責我嗎？」對方仍持續說，「雖然這是他的錯，但你在檢討別人之前，應該先保護自己。」這讓友人相當痛苦無助。

衛福部保護司長張秀鴛說，性侵害驗傷採證是一門專業，由專責醫院進行，當事人就醫的醫院即是專責醫院之一，護理人員說出這樣的話「很不妥適，會造成二度傷害」，且不指責被害人是基本性平觀念，自己十分懷疑該院人員是否有接受相關訓練，會將事件反應給遴選專責醫院的衛福部心理健康司。

依衛福部公告「性侵害被害人權益保障事項」，規範醫院驗傷採證標準流程（SOP），內容包括民眾至急診就醫時，檢傷分類時應被視為最嚴重的「第一級」優先處理，並由家屬、社工人員等，於醫院內隱蔽空間進行採證，且證物會保存在證物袋中，嚴密保管不容外洩。

張秀鴛表示，性侵害驗傷採證雖因關乎後續司法權益，因此著重在證據採集，但醫護與被害人互動過程，會影響其復原，醫護不能「完全冷冰冰」，一定要了解性侵害的心理創傷、心理防衛機轉，並減少被害人重複陳述，最好的狀況是由檢警、社工、醫護、家屬等一併在場，於醫院隱密空間進行詢問、紀錄，避免被害人必須不斷重複回憶受害過程。