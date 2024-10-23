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幼兒園狼師毛畯珅重判28年 又爆性侵39童

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

幼兒園教保員毛畯珅涉性侵六幼童，又被查出涉嫌對卅九名幼童強制性交、猥褻，並拍下過程性影像，遭檢方再度起訴。本報資料照片
幼兒園教保員毛畯珅涉性侵六幼童，又被查出涉嫌對卅九名幼童強制性交、猥褻，並拍下過程性影像，遭檢方再度起訴。本報資料照片
台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅涉性侵、猥褻六幼童遭重判，台北地檢署查出他另涉對卅九名幼童強制性交、猥褻並拍攝性影像，還利用監視器軟體下載幼童更衣影像收藏，昨依加重強制性交、猥褻及兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等罪再度起訴。

檢察官指出，兒童及少年性剝削防制條例自一九九五年施行以來，實務上未曾出現觸法情節重於本案之幼童性剝削案例；毛男身為教保員，卻利用幼童善意及信任，佯作親暱暗施魔爪，致令童真折翼，家長重創，「建請法院量處最重之刑罰，以正國法，安定民心，並稍慰被害家庭之創口於萬一」。

毛男二○二一年退伍後，在母親經營的幼兒園擔任教保員，兼任托嬰中心托育員，涉嫌從二○二二年七月起一年間，對六名幼童性侵十一次、猥褻二○七次，並六度拍攝性影像。台北地方法院今年八月依加重強制性交及猥褻等共二二四罪，判處他累積刑期一二五二年六月，定執行刑為廿八年。

檢警當時查扣毛男手機、電腦、隨身碟、記憶卡、行動硬碟及內接硬碟，數位還原後查出他另涉嫌於二○二一年十月至去年七月間，在幼兒園內強制性交或猥褻卅九名幼童；二○二二年九月起，另使用手機登入園內監視器軟體，擅自下載幼童在教室更衣時影像，轉存至個人電子設備。

毛男還涉嫌自去年二月起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所，以手機或針孔攝影機，隨機挑選三○六名幼童或少女偷拍性影像；及利用個人手機或電腦，透過Telegram等通訊軟體下載、接收身分不詳兒童或少年的性影像照片和影片，檢方一併起訴。上述性影像經查尚無外流情形。

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