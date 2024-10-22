毛畯珅另涉侵犯幼童偷拍 檢求處最重之刑

北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉侵犯6名女童，一審判刑28年；檢警另查出毛男涉侵犯39名幼童，及於公共場所偷拍未成年性影像306次，建請法院量處最重之刑罰。

全案緣於，1名家長從就讀幼兒園的女兒口中得知遭到毛畯珅侵犯私密處，因此報警提告。台北地檢署指揮警方搜索、拘提毛畯珅到案，查扣幼兒園監視器及電磁紀錄，並向法院聲押禁見毛畯珅獲准。

檢察官認定，毛畯珅於111年至112年間涉嫌性侵、猥褻及偷拍6名女童，於去年起訴。一審台北地方法院今年判處毛畯珅28年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

檢警在毛畯珅被法院羈押審理期間，另外接獲多名幼童家長提告，因此再度發動搜索，並查扣毛畯珅涉嫌拍攝及持有大量的性影像，及手機、電腦、硬碟及記憶卡等電子設備，因此全面展開清查。

檢警溯源查出，毛畯珅自110年4月起，在台北市某托嬰中心擔任托育人員，並自同年7月至8月起兼任台北市私立培諾米達幼兒園的教保員，負責照護、教育托嬰中心與幼兒園的幼童。

檢警調查後發現，毛畯珅於110年10月至112年7月間，在托嬰中心與幼兒園涉嫌對幼童性侵、猥褻，並使用手機從旁拍攝過程，目前從查扣的性影像中，可查知身分的受害幼童有39名。

檢警追查出，111年9月間，因毛畯珅擁有登入幼兒園監視器軟體的權限，擅自以手機登入並下載園內幼童在教室更衣時的性影像，再轉存至個人硬碟。

此外，檢警擴大清查毛畯珅持有的性影像後發現，112年2月間，毛畯珅涉嫌透過多個通訊軟體Telegram私人群組，下載多名未滿18歲的兒童或少年性影像。

同時間，毛畯珅也於街道、餐廳、公園等公共場所伺機挑選未滿18歲的兒童或少年，並涉嫌使用手機、針孔攝影機等設備偷拍其性影像，目前可辨識的犯罪行為共計306次。此外，經檢視、還原毛畯珅刪除的檔案後，尚未發現有性影像外流。

台北地檢署新聞資料指出，毛畯珅涉犯罪名包括刑法加重強制性交、加重強制猥褻，及兒童及少年性剝削防制條例的強暴或違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪。

新聞資料指出，毛畯珅也涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯無故竊錄他人身體隱私部位、個人資料保護法的成年人故意對兒童犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。

由於毛畯珅的犯行發生於民國113年8月7日前，因此也涉犯修正前的兒童及少年性剝削防制條例的無正當理由持有兒童及少年性影像罪。

北檢表示，毛畯珅身為教保人員，原應以扶助幼童健康成長為己任，卻為逞自身邪慾，利用幼童不求回報的善意及信任，佯作親暱，暗施魔爪，並趁機拍攝大量性影像，致令童真折翼，家長同遭重創，其痛難言，實不下撕心裂肺，所生危害至深且鉅。

北檢指出，毛畯珅又屢屢在各公共場所偷拍幼童或少女，視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，累計國內的受害者高達數百名以上，其犯行令人髮指。

北檢強調，考量毛畯珅無情戕害幼童身心，諸多家庭為此深陷沉重哀慟，迄今難以平復，兼衡兒童及少年性剝削防制條例自施行以來，實務上未曾出現觸法情節重於本案的案例，參酌本案所涉刑事處罰及兒童權利公約相關指引，建請法院量處被告最重之刑罰，以正國法，安定民心，並稍慰被害家庭之創口。