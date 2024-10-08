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中市議員黃佳恬接騷擾訊息 將提告揪出留言網友

中央社／ 台中8日電

國民黨籍台中市黃佳恬近日表示接獲騷擾訊息，1名男子私訊「親八下」「想我嗎」「小寶貝」等語，讓她不堪其擾，氣得想報案，要揪出這名不尊重女性的網友。

黃佳恬近日在個人臉書（facebook）發文，接獲1名不認識的盧姓男子騷擾，頻傳私訊「小可愛、小寶貝」「想我嗎？」「親愛的」等語。起初不想理會，未料近日又開始猛傳訊息「親八下」「親九下」等。黃佳恬6日回傳訊息「我會報警提告」後，對方才沒繼續傳騷擾訊息。

黃佳恬氣憤指出，2年前開始接獲騷擾訊息，這種不尊重女性，躲在鍵盤後面為所欲為的人，殊不知女性朋友接到騷擾訊息，會擔心到睡不著，實在可惡。近日就會去警局提告「性騷擾」，希望揪出他依法究辦。

黃佳恬為台中市太平區市議員，本屆接棒母親李麗華參選市議員，拿下2萬1572票，是該選區最高票，因亮麗外型，在地方服務、議會問政，備受關注。

台中市 提告 議員

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