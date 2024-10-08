輕熟女老闆送貨上門竟入虎口 遭迷暈性侵還拍裸照PO網

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

一名自創保養品並兼任業務的輕熟女，日前送保養品至丁姓男友人住處時，喝下丁男提供的聖水失去意識，還慘遭性侵及拍私密照PO網。新北地院審理後依乘機性交，散布竊錄他人身體隱私部位罪，分別判丁男4年及6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

據判決書指出，自創保養品品牌的輕熟女小茹（化名），去年（2023年）1月18日晚間接獲丁姓男友人電話表示想買保養品，小茹搭熟識友人開的計程車親送保養品前往丁男住處後，發現丁男正與2名友人喝酒聊天。過程中丁男從冰箱中拿出1瓶聖水給小茹，並要小茹喝下並禱告。

小茹不疑有他喝下不久後感覺意識模糊，趕緊打電話給開計程車的友人表示「不要走，你等我，這裡很可怕。」但隨即失去意識。不久後小茹醒來欲打電話給認識的議員求助，但手機立即被丁男搶走，小茹隨後再度失去意識。再次醒來後發現自己衣衫不整，手機、錢包及現金都被丁男藏起來。小茹強撐著逃出丁男住處並搭計程車離開現場。

不料隔天小茹竟在個人臉書上發現自己私密照，驚覺遭到丁男性侵立即報警。丁男偵訊時辯稱當天與小茹及其他友人一起吃飯喝酒，其他人離開後他與小茹在客廳繼續喝酒，是小茹自己脫掉上衣及裙子，他為了糗對方才會拍下小茹裸照，事後雙方一起進房間發生性行為，否認趁小茹昏迷時趁機性交。丁男還指控在小茹離開後，他發現家中20萬現金遭竊，還曾要小茹還錢，質疑小茹因此誣告他性侵。

法官審理後認為丁男與女子為一般朋友關係，明知女子沒有與丁男發生性行為的意願，竟為逞私慾乘女子意識不清狀態時性侵得逞，甚且還無故散布涉及女子身體隱私照片。且丁男至今仍否認乘機性交罪且飾詞狡辯，亦未與女子和解並賠償損害，顯見丁男毫無悔意，依趁機性交罪判丁男有期徒刑4年，散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪則判處6個月，全案仍可上訴。

新北地方法院。圖／報系資料畫面
新北地方法院。圖／報系資料畫面
新北市丁姓男子邀約販售保養品的女子上門，竟性侵女子還拍裸照PO網。示意圖／Ingimage
新北市丁姓男子邀約販售保養品的女子上門，竟性侵女子還拍裸照PO網。示意圖／Ingimage

性侵 意識 裸照 計程車

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