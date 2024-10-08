桃園表兄弟帶蹺家女網友上摩鐵 因這些原因判不輕

黃姓男大生在交友軟體結識女網友，見面才知她是13歲的國中生，卻仍發生2次合意性交，另男大生的表哥在3人上摩鐵歡唱時，對少女伸鹹豬手惹怒她，桃園地院審結，表兄弟倆因分別對未滿14歲女子強制猥褻及性交，分別判4年2月、4年6月，上訴中。圖／Ingimage 黃姓男大生於交友App結識的女網友，某天突然帶行李北上投靠，帶回家同床沒忍住，揪表哥到汽車旅館玩又發生關係，嬉鬧間表哥毛手毛腳惹怒她叫老爸報警；桃園地院審結，將男大生依2次對於未滿14歲女子性交罪，應執行徒刑4年6月、黃姓表哥對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判徒刑4年2月。

犯罪事實指出，仍在學的黃姓男大生，2022年初於交友軟體探探認識女網友，2人相談甚歡，同年2月18日剛過農曆新年，女網友北上桃園與男大生首次見面，見她外表稚嫩才知年僅13歲，黃帶她到處逛直到19日凌晨才偷偷帶她回家並溜進2樓臥房，期間徵得少女同意發生關係，2人睡到傍晚才起床外出。

黃男騎車載少女到中壢找黃姓銷售員表哥，並載他們去汽車旅館玩，20日上午9點表兄弟倆在浴室泡澡，男大生扒光少女衣物拉她進浴缸共浴，表哥識趣回房，2人又發生關係。

黃姓男大生在交友軟體結識女網友，見面才知她是13歲的國中生，卻仍發生2次合意性交，另男大生的表哥在3人上摩鐵歡唱時，對少女伸鹹豬手惹怒她，桃園地院審結，表兄弟倆因分別對未滿14歲女子強制猥褻及性交，分別判4年2月、4年6月，上訴中。圖／翻攝自App Store

3人繼續唱完歌後，並排躺在床上，男大生躺在中間，兩側分別為少女網友及表哥，不知誰開始起頭玩鬧，打鬧嘻笑一陣，表哥趁隙伸手觸摸少女私密處，導致少女突然變臉暴怒，表哥見狀趕緊馬上道歉，少女氣得要拉男大生離開，並趁表兄弟穿衣服時，將表哥車號LINE給在南部的爸爸，叫老爸報警。

黃姓表兄弟於警詢、檢方偵查及法院審理過程，均否認知道少女年僅13歲，男大生以交友軟體必須年滿18歲才能註冊申請帳號辯稱，他也是經過同意才有親親、抱抱和撫摸等行為，不認在家與旅館的2次性行為；表哥辯稱不知少女未滿14歲，以為她應該有19、20歲，也不認伸鹹豬手亂摸，表示當下我們3人只有互相搔癢而已。

法官為證明表兄弟真的看不出少女實際年齡，當庭勘驗少女容貌，發現少女長相稚嫩，從外表看不出有成年人模樣，少女也說，與男大生見面時，對方看她帶著行李有問她幾歲，要看能證明13歲的證件，於是拿出國中學生證；法官認為，從雙方對話紀錄，少女起初告知現在流浪、無處可住，還說離開現在地，手機就沒網路可以聯繫等情，與一般滿18歲人的表現不同，

法官又說，被告表哥當時滿27歲，職業銷售，足見是具社會歷練經驗的成年人。表哥見表弟攜伴1名未曾謀面女子，且依表哥警詢供述，女網友說她住在南部，跟爸爸吵架而北上沒地方住等語，在在顯示與一般年滿18歲之人的表現不同，認為表兄弟倆知道少女實際年齡，另因少女月事來潮，陰道內採無男大生DNA，但在少女短褲褲腳邊有驗出與男大生相符檢體。

法官審酌，被告黃氏表兄弟2人明知女網友未滿14歲，年紀尚幼、思慮未臻成熟，欠缺完足的性自主意思能力，卻因無法克制己身情慾，各自對少女做出2次合意性交及1次強制猥褻行為，戕害她身心健康及發展，念及表弟行為時年紀尚輕，且與表哥並無前科紀錄，素行尚可；兼衡表兄弟2人始終否認犯行的犯後態度不佳，暨2人於審理時各自陳述的智識程度等情狀，分別量處如主文所示之刑。

針對男大生表弟的部分，法院綜合考量案件的整體情況和被告的罪責，認為有進行矯正的必要性，裁定合併應執行的刑期，以示懲儆。