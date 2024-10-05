退休師遭性侵劫殺 凶手逃死定讞

劉志明十年前持鐵鎚殺死素昧平生的退休女教師，遭判處無期徒刑定讞。本報資料照片 男子劉志明十年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的陳姓退休女教師，還劫財性侵、咬掉一邊乳頭，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，五度依強盜殺人罪判處死刑，但多次被最高法院撤銷，更四審改判無期徒刑，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，這也是最高法院首度引用憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件，第一起逆轉逃死定讞的案件。

陳女丈夫張介能與劉志明纏鬥逾十年，對於劉志明成功逃死，張男憤怒說「我們早就心裡有數了」，死刑釋憲讓這些人躲過死刑，有些罪犯甚至還要重審，對被害人家屬而言，法官根本就是「吃人夠夠」，就當自己造孽，才會等到這種結果。

最高法院指出，更四審判決已嚴格秉持憲法法庭死刑判決揭示的「刑事訴訟程序符合憲法最嚴密之正當法律程序」要求的意旨，詳細論述如何認定劉志明所為是偶發性犯罪，而非並非預謀犯罪，且劉男強盜兩千元財物部分，欠缺補強證據，認定劉男犯強盜未遂而故意殺人，非犯罪情節最嚴重之罪。

另最高法院認為，更四審量刑時已審酌刑法科刑一切情狀，參酌醫療院所評估報告、鑑定人意見，就醫療角度而言，不能完全排除劉志明有更生改善的可能性，改判無期徒刑，檢上訴指更四審判決違背論理、經驗法則，認定劉是有計畫性殺人，皆不是合法的上訴第三審理由，因此駁回上訴。

劉志明二○一四年因女友提分手，不斷前往其住處求見遭拒，同年十二月，劉男帶鐵鎚找女友未果，先到高雄市孔廟旁公園休息，飲酒後見買完菜的退休女老師開車離去，原先打算搶走車輛，用鐵鎚重擊女友頭部，自己坐入駕駛座，再將女老師拖入後座，再拿鐵鎚敲擊頭部，害女老師當場昏厥。

劉志明事後見女老師甦醒，又拿鐵鎚重擊她頭部十三下，搶走皮包裡兩千元並性侵，最後將女老師反鎖車內逃離現場，女老師因頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折，大量出血身亡。

劉志明一審被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，其中強制性交判十年徒刑，因檢方、劉男均未上訴確定，劉男入監。至於強盜殺人部分，歷審均認定劉男手段殘忍，五度判死。

更三審判死理由指出，劉志明以鐵鎚敲女老師後，竟再猛敲十三下，漠視生命造成損害至深，若僅判無期徒刑顯違背正義，判死刑「罪責相當」，另鑑定結果認為劉男是「高危險群」，再度犯案可能性不低，被關押後未明顯改變，難期待可教化。

案件上訴最高法院後，合議庭認為，劉志明非計畫性犯案，而是隨機挑選女老師殺人，更三審判決死刑理由不完備，有再調查釐清必要，再度發回更審。

更四審認為，劉志明強盜部分僅有自白，欠缺其他證據補強，劉男當時是隨機萌生強盜犯意，進而殺害女老師，不是預謀犯案，不符「情節最重大之罪」，另依精神鑑定等調查結果，認為劉男只要保護因子大於危險因子，再犯率會降低，逆轉改判無期徒刑。