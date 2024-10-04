快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

推拿師性侵、揉胸女顧客 南投地檢署起訴請求從重量刑

中央社／ 南投縣4日電

劉姓男子在南投市開設整復所，卻利用治療機會對女顧客揉胸、指侵私處，受害女事後向友人哭訴並到醫院驗傷採證，南投地檢署偵查終結依妨害性自主罪嫌起訴，並請求從重量刑。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官吳慧文偵辦南投市某間整復所劉姓負責人兼推拿師涉妨害性自主案，經偵查終結，認為劉姓被告假藉民俗療法整復推拿機會侵犯女顧客，涉犯刑法第228條第1項對於因其他相類醫療關係受自己照顧之人利用機會性交罪嫌。

南投地檢署指出，受害人經網友透過網路社群揭露過程，南投地檢署得知隨即指派吳慧文指揮南投縣警察局南投分局組成專案小組積極偵辦，今年8月29日傳訊被告後，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署指出，劉姓男子濫用被害人對按摩專業的尊重與信賴，侵犯被害人造成身心受創，且社群論壇也有多名被害人指稱因劉男逾越男女分際的整復行為而身心受創，這部分事實雖未經這次起訴，但劉男承認「過去應該有碰過」，並辯稱「她們沒有說不行」等語。

南投地檢署指出，被告劉男從事整復治療業務，為滿足個人性慾，竟趁店內無其他顧客在場時機侵犯告訴人，造成被害女子身心受創，且其他被害人指述非虛構等一切情狀，請法院審酌從重量刑以資懲儆。

劉姓男子在南投市開設整復所，卻利用治療機會對女顧客揉胸、指侵私處。示意圖非本案。圖／本報資料照片
劉姓男子在南投市開設整復所，卻利用治療機會對女顧客揉胸、指侵私處。示意圖非本案。圖／本報資料照片

南投縣 妨害性自主

延伸閱讀

憲法法庭死刑判決後首例...師鐸獎女師遭性侵劫殺 凶手最終逃死定讞

女街友內褲「沾了大便」躲過性侵 他遭判1年刑還要監護3年

英國3寶媽公園失去意識 竟遭路過男性多次性侵直到喪命

家暴男性侵妻子還拍片 強制性交等3罪累計判刑17年

相關新聞

71歲推拿師指侵女子猛傳LINE「求撤告」 被害人怒罵：噁心

南投市71歲劉姓推拿師假藉整復推拿之機會，將手指伸入女性顧客下體指侵，被害人不甘受辱除了報警，請友人到社群Dcard貼文...

推拿師性侵、揉胸女顧客 南投地檢署起訴請求從重量刑

劉姓男子在南投市開設整復所，卻利用治療機會對女顧客揉胸、指侵私處，受害女事後向友人哭訴並到醫院驗傷採證，南投地檢署偵查終...

資料袋「挖個洞」偷拍女同事穿胸罩畫面 披薩店員工賠錢了事

知名連鎖披薩店賴姓男員工被控在更衣室以偽裝的手機偷拍女同事只穿胸罩的畫面，被害人提告，賴被依妨害秘密罪起訴；台北地院審理...

朱學恒「坦承」猥褻鍾沛君 直播不受地域限制...繼續境管

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，但朱自稱酒後「斷片」不復記憶；台北地院認為朱嚴重侵害鍾沛君的性自...

「阿公好可怕好可怕」伸手摳14歲孫女下體 要被關了急求和解

台北市一名八旬老翁趁孫女在床上休息，將手伸進她的內褲撫摸下體，接著又伸進內衣摸胸，孫女推開阿公後躲進廁所，但後來她為了穿...

少女要分手師恐嚇 賠30萬獲緩刑

台中1名男老師和班上未成年女學生交往，多次在對方家或帶回自家的農寮發生性行為，還用手機錄成性愛影片；交往2年多少女提分手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。