推拿師性侵、揉胸女顧客 南投地檢署起訴請求從重量刑

劉姓男子在南投市開設整復所，卻利用治療機會對女顧客揉胸、指侵私處，受害女事後向友人哭訴並到醫院驗傷採證，南投地檢署偵查終結依妨害性自主罪嫌起訴，並請求從重量刑。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官吳慧文偵辦南投市某間整復所劉姓負責人兼推拿師涉妨害性自主案，經偵查終結，認為劉姓被告假藉民俗療法整復推拿機會侵犯女顧客，涉犯刑法第228條第1項對於因其他相類醫療關係受自己照顧之人利用機會性交罪嫌。

南投地檢署指出，受害人經網友透過網路社群揭露過程，南投地檢署得知隨即指派吳慧文指揮南投縣警察局南投分局組成專案小組積極偵辦，今年8月29日傳訊被告後，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署指出，劉姓男子濫用被害人對按摩專業的尊重與信賴，侵犯被害人造成身心受創，且社群論壇也有多名被害人指稱因劉男逾越男女分際的整復行為而身心受創，這部分事實雖未經這次起訴，但劉男承認「過去應該有碰過」，並辯稱「她們沒有說不行」等語。