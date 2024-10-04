快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

聽新聞
0:00 / 0:00

朱學恒涉強制猥褻 高院再限制出境出海8個月

中央社／ 台北4日電

名嘴朱學恒。記者王宏舜攝影／報系資料照
名嘴朱學恒。記者王宏舜攝影／報系資料照

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，由於境管期限屆滿，二審高院認為朱學恒坦承犯行，有入監服刑及境外不歸的可能，裁定繼續限制出境及出海8個月。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，雙手壓住鍾沛君肩膀強行親吻嘴唇。隨後再度起身走向鍾沛君，再次強行親吻嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。

朱學恒提起上訴，二審由台灣高等法院審理。由於朱學恒的境管期限將屆滿，高院日前開庭訊問。

高院裁定指出，朱學恒坦承犯行，並經一審判決有罪，足認其所涉犯強制猥褻案件，犯罪嫌疑重大，有入監服刑的可能性。

裁定指出，朱學恒為知名翻譯家及網路直播主，有優異的英文能力，也有在境外生活的能力及資力，足認其面對可能需入監的情形下，有滯留境外不歸的高度可能性，因此裁定自10月6日起延長限制出境及出海8個月，可抗告。

朱學恒 猥褻 鍾沛君

延伸閱讀

南投某國小師10年間猥褻22生 坦承犯行宣判前30萬交保

酸放颱風假「犧牲科學、成就政治」 鍾沛君嗆鄭運鵬：多看不起基隆人

柯文哲說「已經跑了」的都更中心前副執行長自肥 高院判吐177萬

前中校副主任樓文卿淪共諜 高院更二審重判17年徒刑

相關新聞

朱學恒「坦承」猥褻鍾沛君 直播不受地域限制...繼續境管

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，但朱自稱酒後「斷片」不復記憶；台北地院認為朱嚴重侵害鍾沛君的性自...

「阿公好可怕好可怕」伸手摳14歲孫女下體 要被關了急求和解

台北市一名八旬老翁趁孫女在床上休息，將手伸進她的內褲撫摸下體，接著又伸進內衣摸胸，孫女推開阿公後躲進廁所，但後來她為了穿...

少女要分手師恐嚇 賠30萬獲緩刑

台中1名男老師和班上未成年女學生交往，多次在對方家或帶回自家的農寮發生性行為，還用手機錄成性愛影片；交往2年多少女提分手...

性侵妻子還錄影 男三罪共判17年3月

桃園一名家暴男無視保護令毆打、恐嚇妻子，還對妻子強制性交三次，其中二次拿妻子手機拍下影片。台灣高等法院更一審依錄影而犯強...

家暴男性侵妻子還拍片 強制性交等3罪累計判刑17年

桃園一名家暴男無視保護令，2022年毆打恐嚇妻子，還對妻子強制性交3次，其中2次拿妻子手機拍下強制性交影片。台灣高等法院...

南投某國小棒球教練性侵猥褻22童 承認犯行獲30萬交保

南投縣某國小棒球教練，涉嫌對小球員猥褻、性侵，時間長達10年以上、22名學童受害。今年2月遭南投地檢署依妨害性自主聲請羈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。