朱學恒涉強制猥褻 高院再限制出境出海8個月

名嘴朱學恒。記者王宏舜攝影／報系資料照

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，由於境管期限屆滿，二審高院認為朱學恒坦承犯行，有入監服刑及境外不歸的可能，裁定繼續限制出境及出海8個月。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，雙手壓住鍾沛君肩膀強行親吻嘴唇。隨後再度起身走向鍾沛君，再次強行親吻嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。

朱學恒提起上訴，二審由台灣高等法院審理。由於朱學恒的境管期限將屆滿，高院日前開庭訊問。

高院裁定指出，朱學恒坦承犯行，並經一審判決有罪，足認其所涉犯強制猥褻案件，犯罪嫌疑重大，有入監服刑的可能性。

裁定指出，朱學恒為知名翻譯家及網路直播主，有優異的英文能力，也有在境外生活的能力及資力，足認其面對可能需入監的情形下，有滯留境外不歸的高度可能性，因此裁定自10月6日起延長限制出境及出海8個月，可抗告。