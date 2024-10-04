性侵妻子還錄影 男三罪共判17年3月

家暴男手機錄影性侵妻子，遭依強制性交等3罪累計判刑17年3月，最高法院日前駁回上訴定讞。圖／AI生成 桃園一名家暴男無視保護令毆打、恐嚇妻子，還對妻子強制性交三次，其中二次拿妻子手機拍下影片。台灣高等法院更一審依錄影而犯強制性交等三罪判刑，累計十七年三月，最高法院駁回上訴定讞，檢方將依數罪併罰，聲請定執行刑。

判決指出，該男子家暴妻子，二○二二年間違反保護令，在家毆打、恐嚇妻子，剝奪其行動自由，不顧妻子哭泣拒絕發生性行為，用手機拍攝強制性交過程；三小時後，再用相同手法逼迫、錄下強制性交過程；當天下午又在小孩房間內強制性交得逞。當晚妻子趁男子在臥室睡著，拿起手機逃離家中，向鄰居求救報警。

辯護人主張，第一段影片時間一分廿三秒，看到哭泣就停止拍攝，第二段影片時間十六秒，時間甚短，男子拍攝後手機交還妻子，未保存二段影片，妻子可自行決定是否刪除影片，男子應論強制性交罪，及無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，不應論錄影而犯強制性交罪。

法院認為，強制性交行為與錄影行為間具密切關聯性，男子為了阻止妻子報案，拿走手機且用該手機拍下二段強制性交過程，妻子逃離時一起帶走手機，而非男子交還，辯護人所言均無可採。

更一審認為，夫妻關係本應互敬互重，男子無視保護令命其不得對妻子家暴，在爭吵中阻止妻子離開住處，且三次強制性交中，二次錄下侵犯過程，還用不雅言語辱罵，造成難以抹滅身心創傷。

男子雖認罪有意和解賠償，但妻子無意願調解，未成立和解，且已離婚，更一審依錄影而犯強制性交二罪，判處七年一月、七年一月，強制性交罪處三年一月。最高法院駁回上訴定讞。