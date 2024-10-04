少女要分手師恐嚇 賠30萬獲緩刑

台中男師和少女談師生戀多次性交，事後賠30萬元獲判緩刑。示意圖／ingimage 台中1名男老師和班上未成年女學生交往，多次在對方家或帶回自家的農寮發生性行為，還用手機錄成性愛影片；交往2年多少女提分手，男師恐嚇「分手等於要我去死」，揚言散布影片。法院考量，男子賠對方30萬元調解，減刑後依妨害性自主等5罪判2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，男子原本是少女老師，2人2021年3月起師生戀交往，男子明知對方未滿14歲，分別於6月、8月某日在少女家和她性交、口交，還拿手機錄下性愛過程；同年12月12日，男子開車載少女去彰化八卦山玩，途中停在路邊並在車內性交，直到2023年3月12日，男子把少女帶回自家的農寮再度發生性行為。

2人交往長達2年，少女主動提分手，男子恐嚇稱「你要這樣傷害我的話，我也會報復你」、「你跟我提分手就等於要我去死」、「我會在分手前將照片跟影片傳出去」等語。少女嚇到向家人求救，整段戀情才曝光。

台中地院審理時，男子均坦承不諱，與少女證詞相符，男子東窗事發後，一度將存有和少女性愛影片的隨身碟丟棄，後來警方在男子偕同下找到，另查扣他使用的電腦、手機。

法院審酌，男子和少女自師生變成情侶，利用對方未成年和她性交還拍影片，但沒有違反女子意願；男子犯後坦承，已經賠償對方父母30萬元達成調解，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，男子犯後主動去身心診所接受治療。

法院審理，依4個對未滿14歲女子性交罪，各判1年8月至1年10月，另依成年人故意對少年犯恐嚇罪判7月，5罪應執行2年，緩刑5年，交付保護管束，接受法治教育3場，禁止對少女騷擾、接觸。