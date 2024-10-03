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錄影性侵妻子 桃園狼夫判刑累計17年3月定讞

中央社／ 台北3日電

桃園市一名男子於111年間涉違反保護令，將家門反鎖性侵妻子3次，其中2次錄影過程。高等法院依3次強制性交等罪判處7年1月、7年1月及3年1月。最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，男子因家暴妻子，桃園地院於民國111年11月9日核發暫時保護令，男子不得對妻子實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫等行為。

判決指出，男子於保護令效力期間的111年11月24日在住處與妻子發生爭吵，施以毆打並搶走妻子手機，並反鎖大門，不顧妻子哭泣，表達不願發生性行為，仍性侵3次得逞，其中2次錄影過程，被桃園地檢署依強制性交等罪起訴。雙方112年3月已協調離婚。

男子及辯護人辯稱，第一個影片時間為1分23秒，第2個影片則僅有16秒，使用被害人手機拍攝，被害人可自行刪除影片，應不符合加重要件予以論罪，且同日3次犯行應論以一罪。

被害人則表示，當天手機被搶走，前2次都是對方持手機拍下性侵過程，第3次是在孩子房間，手機放在房間外，才沒錄影性侵過程。她是趁對方睡著，躡手躡腳逃走時，看到手機，才拿起手機逃出並向鄰居求救。

台灣高等法院更一審認為，男子與被害人原為夫妻，關係親密，本應互敬互重，縱遇意見不一，也應循理性方式溝通，但男子捨此不為，又無視法院已核發保護令，僅為滿足一己私慾，在發生爭吵而阻止被害人離開住處，予以施暴後，違反女方意願，對女方為3次強制性交行為，前2次強制性交過程中，以不雅言語辱罵被害人，同時以手機錄影，造成被害人難以抹滅的身心創傷。

高院更一審審酌男子行為，依錄影而犯強制性交罪2罪，各判刑7年1月，及強制性交罪1罪判刑3年1月。最高法院日前駁回上訴定讞。檢察官將以男子定讞罪名，依數罪併罰規定聲請定執行刑。

丈夫 保護令 性侵 桃園地檢署

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